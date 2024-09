Nahuel Pennisi y su historia de amor que nació en el Monteros de la Patria

El consagrado artista argentino, Nahuel Pennisi contó en el programa de Stream "YaTeWaVisa" de "Una Multimedios" su historia de amor con su mujer, la tucumana Mayra Deleo, que ocurrió en el año 2018.

En el stream, Nahuel contó que conoció a su actual mujer y madre de sus dos hijos en una gira de prensa que hacía en Tucumán, en víspera de la edición de 53° Monteros del Patria, Fortaleza del Folclore. "Yo llegué a Tucumán y dije hola soy Nahuel Pennisi, me gusta tocar, cantar, quiero probar sanguche de milanesa y Mayra me acompañaba", explicó.

Luego dijo "Entre charla y charla, nos dimos cuenta, o me di cuenta que me gustaba charlar y no había ganas de dejar de hablar y eso es un lindo termómetro".

Al hablar del primer paso en la relación, el compositor explicó que usó un intermediario para conseguir el teléfono, pero siempre con la autorización de ella. "Mi amigo me pasó su número, y ella me cuenta después que pensó que le iba a escribir esa misma noche, pero yo me hice de rogar", dijo con una sonrisa enorme.

La peor propuesta de su vida

Llegó el día de la cita y fue luego de la actuación en Monteros. "Sábado a la noche, festival de Monteros de la Patria, terminó de tocar tipo 1 o 2 de la mañana, vuelvo a la ciudad de San Miguel de Tucumán, y claro como al otro día me iba no tenía otra opción", cuenta, y agrega; "Saqué el as bajo la manga y le dije: te invito a tomar unos mates, eran las 3 de la mañana, en el Parque 9 de Julio y ella me contestó, ’Ni los zapatos te van a dejar ahí’", y nuevamente estalla de la risa el stream.

"Ella después dio un gran paso, porque fue a Buenos Aires a verme en un show y esa sorpresa fue muy buena y así se fue gestando todo", dijo con mucho amor.