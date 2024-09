Una “novela“ acapara las miradas en las redes sociales: ¿Quién es el doctor infiel?

-¿Ya estás en la guardia?



-Sí, bebé.

Así, con una supuesta captura de WhatsApp, comienza el escándalo que mantiene en vilo a Tucumán. Ni las novelas turcas ni las series de Netflix: hay una historia de infidelidad que ocupa la atención de los tucumanos y tucumanas. ¿Qué se sabe hasta el momento?

Todo el escenario del culebrón ocurre en el grupo Alguien Sabe Yo Sé, pero el tema ha trascendido las plataformas y circula entre grupos de amigas y amigos etiquetándose para saber quiénes son los implicados. Habría dos mujeres involucradas y un hombre: la supuesta amante, la ex que descubrió todo y un profesional de la salud. Meme de Osvaldo Laport incluido, tucumanos y tucumanas se preguntan: “Necesito saber quién es el doctor”.



La supuesta infidelidad se habría producido en un conocido sanatorio de la capital tucumana. Y hasta hay publicaciones adjudicadas a las dos mujeres involucradas. De un lado, una publicación adjudicada a la ex del doctor le dice a los seguidores de este escándalo: “Le dice que me deje. Que soy vieja y fea. No tiene límites de bajeza esa mocosa y lo mala persona y mujer que es. Por mujeres como estas hay tantos matrimonios acabados, hay tantos hijos sin padre. Tengan cuidado todas las casadas porque a ella le gusta destruir hogares. Hasta que me salga el divorcio todos los días voy a subir las capturas de los mensajes que le encontré a mi ex con esta pendeja. Trepadora. Sinvergüenza. Espero que no les pase lo mismo que a mí”.

Esta publicación encontró la respuesta de la supuesta amante involucrada: “¿Ahora me escrachás a mí? Si tu marido solito vino a buscar lo que en su hogar no encontraba. Mucha iglesia, doña, pero usted come santos y caga diablos. ¿O acaso usted cree que el doctor no sabe la historia de usted con el pastor? Su marido solo me buscó. Yo no le robé nada. No sea tan ridícula y sea más mujer. Por algo su marido me eligió a mí”.

A medida que el interés por los protagonistas creció, fotos y capturas comenzaron a replicarse en todas las redes sociales. Ante este escenario, a la supuesta señalada como la tercera en discordia se le atribuye el descargo: “No pido que me entiendan ni tampoco que tengan empatía conmigo. Hice mal en meterme con él sabiendo que era casado. Le dí todo porque lo amo. Dejé a mi novio por él pensando que él haría lo mismo por mí ya que decía que me amaba y quería estar conmigo. Me moría cada vez que lo veía con la mujer. Sabiendo que él me decía que la dejaría para estar conmigo”.

“Yo le creí muchas veces en la cara. Me juró que la dejaría y todo fue mentira. Ahora él no me contesta los mensajes y las llamadas. Es la foto la que anda por todo Tucumán. Soy yo a la que le llenan de mensajes diciéndome muchas cosas. Él no dio la cara en ningún momento. No quiere hablar conmigo. No quiere saber nada de mí ahora. ¿Y qué hago yo ahora? ¿Dejar que todo el peso caiga en mí sola? Él tiene hijos. Me da cosa subir fotos por respeto a sus hijos. La mujer no me interesa, pero sus hijos sí. No puedo hacer algo así. Sé que esto pronto pasará. Por el momento, dejen de publicar cosas de mí. Dejen de hacer viral mi foto. No puedo con todo esto. Desde mi corazón les digo por favor déjenme tranquila de verdad. Esto es mucho. Nunca pensé pasar por el algo así"”.

Los comentarios son literalmente cientos. ¿Qué dicen los espectadores de esta novela que tiene en vilo a los seguidores de los grupos de Facebook más conocidos de Tucumán? “Mujeres burlándose de una mujer. Les recuerdo que ustedes también estuvieron con los novios de sus amigas y nadie las escrachó. Ojalá que aparezcan todos los chat que le enviaron al marido de sus vecinas u otra persona. La que esté libre de pecado que arroje la primera piedra”.

“Buscarse un vago con hijos y mujer de entrada ya es un problema. Muchas minas interesadas que cuando se acaba la plata se les acaba el amor... Me recuerda a la ex mujer de mi hermano”, “Lo primero que tenés que hacer es escracharlo a tu marido. Él es el que te traicionó y te engañó. Él le prometía muchas cosas que se ve que eran mentiras. No está bien lo que hizo la chica”. ¿Cómo seguirá esta historia viral en las redes? ¿Es real o todo se trata de una mera ficción? ¿Por qué no se habla de otra cosa en las redes sociales? Tucumán, no lo entenderías. /El Tucumano