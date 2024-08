Caso Luján Nieva: Los detalles claves del caso que conmociona a Río Seco

En Río Seco, la tranquilidad habitual de este pequeño pueblo tucumano se vio profundamente alterada por la desaparición de Luján Nieva, una menor de 11 años que desde el pasado domingo no regresa a su hogar. La incertidumbre y el dolor invadieron a una comunidad que aún no puede creer lo que está viviendo. Con cada nuevo descubrimiento, la esperanza se entrelaza con la desesperación, mientras las autoridades investigan a contrarreloj y la familia y vecinos se aferran al anhelo de un milagro.

Los peritos continúan examinando la vivienda de Walter Mateo Córdoba, ex pareja de la hermana de la madre de Luján, quien ahora es el principal sospechoso. En el domicilio de Córdoba, las autoridades encontraron manchas de sangre en ladrillos y restos óseos, que coinciden con un cráneo hallado por vecinos el lunes por la tarde. Además, la fiscalía cuenta con una filmación donde se ve a la niña pasando frente a la casa del acusado poco antes de su desaparición. Según fuentes cercanas, los restos óseos encontrados podrían pertenecer a una niña, lo que refuerza la hipótesis de un trágico desenlace.

Investigación en curso

Las autoridades están llevando a cabo un exhaustivo trabajo en la vivienda del acusado, utilizando perros rastreadores y efectivos de la Policía Federal y de la provincia para recolectar más pruebas. Aunque aún no hay confirmación de identificación del cuerpo, las pruebas incluyen cabello oscuro y otros indicios que podrían vincularse con Luján.

Uno de los aspectos más inquietantes en torno al caso es la reciente confesión espontánea de Córdoba, quien afirmó que la muerte de Luján fue accidental, alegando que un ladrillo le golpeó la cabeza mientras él realizaba tareas en su hogar. Sin embargo, esta declaración no tiene valor legal, ya que no fue realizada en sede judicial con la presencia de un defensor, aunque la justicia la considera clave para la investigación.

El proceso judicial

El fiscal Miguel Varela, a cargo del caso, dispuso la aprehensión de Córdoba, que fue trasladado a la Brigada de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste con sede en Monteros. Las autoridades siguen con medidas de allanamiento en la casa del acusado, buscando más pruebas. En las próximas horas, se espera que Córdoba sea formalmente imputado en una audiencia.

El abogado de la familia de Luján, Sergio Gustavo Pérez, confirmó que pedirá la prisión preventiva para Córdoba, basándose en el peligro de fuga y la posible obstrucción de la investigación. Según Pérez, el acusado conoce la ubicación de evidencias clave, como un teléfono celular o prendas, y podría interferir en la investigación si no es detenido.

Confesión y posibles inconsistencias

En cuanto a la confesión de Córdoba, quien alegó que la muerte de Luján fue accidental, Pérez subrayó que esta versión aún no tiene validez legal. La familia de la niña está al tanto de la confesión, pero fueron aconsejados por el abogado a no dejarse llevar por información no oficial.

Además, se informó que Córdoba podría haber intentado dispersar los restos de Luján en diferentes partes de Río Seco, lo que llevó a la policía a intensificar los rastrillajes en la zona. Vecinos describen a Córdoba como un hombre trabajador y aparentemente normal, lo que dejó a la comunidad sorprendida por su posible implicación en un crimen tan atroz.

Impacto en la comunidad

Río Seco está viviendo momentos de profunda tristeza y desconcierto. Luis Mendoza, el delegado comunal, expresó el impacto que la desaparición de Luján tuvo en la comunidad, afirmando que todos están profundamente afectados y en busca de respuestas.

El despliegue policial ha sido impecable, y la colaboración entre las autoridades y los vecinos ha sido constante. Mendoza destacó la sorpresa de la comunidad al conocer la implicación de Córdoba, un vecino conocido y aparentemente respetable.

Próximos pasos

La justicia ahora se centra en corroborar la confesión de Córdoba y en confirmar si los restos hallados pertenecen a Luján mediante pruebas de ADN. El fiscal a cargo trabaja contra el reloj para reunir todas las pruebas necesarias antes de la audiencia de formalización de cargos.

Aunque el caso aún está en desarrollo, las evidencias apuntan a un desenlace trágico para la pequeña Luján Nieva. La comunidad de Río Seco sigue unida en la esperanza de que se haga justicia, mientras la investigación avanza con nuevos y perturbadores hallazgos.