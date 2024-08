Se prohibió la venta de fideos sin TACC por estar contaminados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una marca de fideos por considerar que están contaminados. Esto sucede, respecto de la prohibición de un alimento, cuando el producto no está bien rotulado y el organismo no puede determinar así si su procedencia es la correcta y si puede tener algún efecto nocivo para la salud de sus consumidores.

Así, quedó prohibida la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de este producto. La decisión se tomó a raíz de una denuncia por alergia que ocasionó el mismo.

¿Qué tipo de fideos prohibió ANMAT?

Se trata de un tipo de fideo secos, los cuales determinó que podrían presentar signos de contaminación, algo que podría acarrear graves consecuencias para la salud de los consumidores.

La investigación que dio origen a la prohibición la llevó a cabo la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).

El producto en cuestión es “fideos secos de harina de arroz con morrón, marca THANI, libre de gluten”, contenido neto: 400 gramos, RNPA: 21-128984, Lote: 209, fecha de elaboración: 04/06/24, fecha de vencimiento: 04/06/25, elaborado por NyG SRL (RNE N° 21-115366).

La acción fiscalizadora de ASSAL, que se inició tras la denuncia de alergia que afectó a un menor que no podía consumir gluten, hizo que se procediera al análisis del producto, donde se determinó que presentaba un valor de gluten superior al permitido por el Código Alimentario Argentino.

Cabe destacar que estos fideos no revisten un riesgo para la salud de la población que no padece celiaquía, sí puede conllevar riesgos para aquellos que sí sufren de esta enfermedad, por lo que su rotulación no es correcta.

Por tanto, ANMAT recomendó a la población celíaca que no lo consuman más y a quienes se encargan de comercializar este producto se abstengan de hacerlo y que de inmediato se contacten con su proveedor.