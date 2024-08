Jaldo habló sobre la situación del transporte público

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a la situación del servicio de transporte de Tucumán y la medida adoptada por la intendente Roxana Chala que envió al Concejo Deliberante capitalino un pedido de declaración de emergencia sobre la actividad.

Jaldo explicó: “La verdad que está dentro de sus facultades, no conozco bien el contenido de la ordenanza o del proyecto de ordenanza, pero sí está dentro de sus facultades. Y sí, yo entiendo que hay que trabajar mucho en el servicio público de transporte de pasajeros porque la verdad que es una cuestión que involucra a muchas personas tanto en capital como en el interior. Más de 700 mil personas se mueven en colectivo. Más de 3 mil familias trabajan en esta actividad”.

Además dijo: “todo lo que podamos hacer, no sólo desde la provincia, desde el municipio de la Capital, como también desde otros municipios” será de utilidad porque, afirmó, “la verdad que el servicio público de transporte pasajeros pasan por todas las ciudades de la provincia de Tucumán. Hay ciudades grandes en el interior que también deberían participar porque cuando hay un paro de colectivos evidentemente se paran las unidades en toda la provincia y se perjudica a la gente en toda la provincia. Todos tenemos que trabajar y poner un granito de arena para que mejorar definitivamente el servicio público de transporte de pasajeros, no sólo en la prestación, no sólo en la frecuencia, sino también en la calidad del servicio. Eso significa ir pensando en renovar unidades para dar un mejor servicio”.