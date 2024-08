Video: Batalla campal en el parlamento de Turquía entre oficialistas, kurdos y la izquierda

Este viernes se desató una batalla campal entre legisladores del parlamento de Turquía. En medio del debate por el dirigente opositor Can Atalay, que está encarcelado por “cargos de motivación política”, los desacuerdos llevaron a la violencia, luego de que el oficialismo haya sido llamado “organización terrorista” dentro del recinto. Toda la secuencia quedó registrada.



Ahmet ??k, legislador del mismo partido -Partido de los Trabajadores- del opositor preso, hacía su alocución y calificó al oficialismo -el Partido de Justicia y Desarrollo del presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an- de ser “la organización terrorista más grande” por encarcelar a su dirigente. Fue en ese momento que fue abordado y atacado por el diputado oficialista Alpay Ozalan y allí comenzó la batalla campal entre el partido gobernante, los kurdos y la izquierda.

