Paro de colectivo en Tucumán: UTA anunció una medida de fuerza por 48 horas

La Unión Tranviarios Automotor anunció hoy un paro por 48 horas para la semana que viene en Tucumán. La medida se llevará a cabo el jueves 22 y viernes 23 de agosto.

El titular de la Seccional Tucumán de UTA, César González, indicó que la situación es de una gravedad extrema. "No queda otra alternativa, ya no tenemos margen, a algunos no les alcanza para comer, la plata se devalúa día a día".

"Luego de las intensas negociaciones no se ha alcanzado un acuerdo entre UTA y FATAP en la reunión llevada a cabo hoy en la Secretaría de Trabajo de Nación", se informó.

Los chóferes reclaman un retraso salarial de alrededor de $1,6 millones, que incluye una cifra no remunerativa $750.000 (pagada en tres cuotas en mayo junio y julio) y $400.000 del salario de julio, entre otros ítems.

Con este contexto, y si no hay un acuerdo antes, Tucumán tendrá dos días de sin colectivos.