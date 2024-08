Trepada al Indio: Inscripciones abiertas para la carrera del 1 de septiembre

La Trepada al Indio tendrá su XXIII edición el 1 de septiembre. Ya se prepara la logística de seguridad, entrega de kit y todo lo que se necesita saber para participar. El encuentro está organizado por la Municipalidad de Monteros y fiscalizan los servicios de CRONOBOT (Daniel Gasco).

El pasado 7 de agosto se dió apertura a la inscripción a la competencia, la misma cierra el 30 de agosto. Pero además hay otras fechas importantes a tener en cuenta:

Lunes 12 de agosto: Lanzamiento de remera “Trepada al Indio XXIII”

La elección del talle de remera se podrá realizar hasta el día 15 de agosto sin excepción, luego de esta fecha se entregarán la remera en base a los talles disponibles sin derecho a reclamo. Los primeros inscriptos recibirán con el pago de la inscripción una Remera Oficial de la carrera hasta agotar stock.

Viernes 30 de agosto: Cierre inscripciones. Entrega de Kit desde las 10 a 12 hs y de 17 a 20 horas en el Gimnasio Municipal, para la categoría participativa.

Sábado 31 de agosto: de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 hs, entrega de Kit de la categoría competitiva, en el Gimnasio Municipal.

Detalle a tener en cuenta

Para retirar el número y el kit de participante debe presentarse el día viernes o sábado (según corresponda), con su DNI, certificado de apto médico y deslinde firmado, más el cupón original en concepto de pago de inscripción. En caso de no poder concurrir, puede retirarlo un tercero con fotocopia de DNI del concursante autorizando el retiro, el resto de los requisitos pedidos anteriormente y el número de teléfono para corroborar la autorización.

En caso de no firmar el deslinde no podrá competir en la misma, por lo tanto en última instancia podrá hacerlo el día de la carrera en el horario de 6:30 a 7:00 caso contrario el kit no será entregado y su participación anulada.

CLASIFICACIÓN: Se realizará electrónicamente, a través del número personalizado entregado a cada competidor.

Serán clasificadas las personas que completen el panel de inscripción con todos los datos requeridos y es necesario que estos coincidan con los de su DNI.

Si la inscripción está correctamente realizada con respecto a la disciplina, distancia, sexo, edad y demás datos requerido, el sistema lo clasificara correctamente el día del evento. Si Ud. no completo correctamente la inscripción en el panel web, su clasificación no estará correcta y se anulará

CUPO DE CAMISETAS Habrá remeras oficiales de la competencia para los primeros 1200 inscriptos en todas las modalidades siempre y cuando concrete su pago.

LA MODALIDAD Es de punto con todas las llegadas en el monumento al INDIO y largadas en distintos lugares y horarios, de acuerdo a las distintas distancias.

HIDRATACIÓN Habrá puestos de hidratación en las largadas, llegadas y cada 5 km aprox. durante el proyecto.

CONDICIONES CLIMÁTICAS La carrera no se suspende por lluvia.

Esta opción será considerada solo en caso de que se registre emergencia climática y/o que el Organizador general considere que puede haber riesgos para los participantes.

En tal caso la organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, postergarlo o anularlo, esta decisión puede ser tomada y notificada incluso en la largada.

SEGURIDAD El evento contara con servicio de ambulancia enfermeros, kinesiólogos para atender cualquier hecho de emergencia durante la carrera y hasta las 13 horas del mismo día.

MEDIO AMBIENTE Desde la organización se destaca la importancia del cuidado del medio ambiente y se responsabiliza por ello, pero también encomienda los participantes y al público a no dejar residuos en el trayecto de la carrera.

BAÑOS Habrá baños disponibles tanto en la largada en el gimnasio Municipal como en la llegada en el Monumento al Indio.

RECOMENDACIONES Acudir al médico para obtener un certificado de aptitud medica que lo habilite a participar de la carrera. Efectuar una adecuada planificación de entrenamiento. Descansar adecuadamente los días previos a la prueba. Recordar la importancia del precalentamiento. No participar si ha padecido de alguna lesión o enfermedad que pueda ocasionarle algún perjuicio a su salud.

TRASLADOS La Municipalidad pondrá a disposición colectivos desde el Gimnasio Municipal hasta los distintos lugares de largadas.

ANEXO Toda situación no contemplada en la presente reglamentación será resuelta por los organizadores de la prueba.

INFORMACIÓN

Web: www.monteros.gob.ar www.cronobottiming.com