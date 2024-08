Educación asegura los comedores escolares y la Feria Nacional de Ciencias

La ministra de Educación, Susana Montaldo celebró los avances en educación y la integración de actividades artísticas y deportivas en el programa de alfabetización.

Estamos muy contentos porque, por un lado, aseguramos el comedor para muchos niños que realmente lo necesitaban", comentó Montaldo, destacando la importancia de estos comedores no solo desde el punto de vista nutricional, sino también educativo. "Desde el punto de vista educativo, también es fundamental porque las áreas de artística y de deporte apoyan la alfabetización.

Asimismo, explicó cómo las actividades artísticas y deportivas se integran en el programa de alfabetización. "Supongamos si los chicos están estudiando un determinado cuento para aprender a leer y escribir para la oralidad, después lo dibujan en plástica, lo escenifican en teatro, le hacen una canción con la gente de música. Entonces es una tarea articulada para apoyar este programa de alfabetización que en todo el país estamos dándole el lugar que se merece."

Sobre la Feria Nacional de Ciencias, la ministra informó que Tucumán ha sido elegida para el lanzamiento del evento. "La verdad que estamos muy contentos porque Tucumán ha sido elegida como la provincia para hacer el lanzamiento de la Feria Nacional de Ciencias del Área Artística", anunció Montaldo. La feria se llevará a cabo del 25 al 27 de septiembre, y se espera que alrededor de 400 alumnos participen. "Vamos a tener más de 100 stands donde los chicos van a mostrar sus trabajos", detalló.

La Feria Nacional de Ciencias del Área Artística no solo permitirá que los alumnos de distintas provincias se conozcan, sino que también será una oportunidad para que descubran los proyectos ganadores de cada región. "Creo que esto va a socializar, va a poner en contacto a los chicos de distintos puntos del país, además de que cada uno va a conocer los proyectos ganadores de cada una de las provincias que nos visiten", concluyó la funcionaria.

Montaldo, respondió a las recientes preocupaciones sobre los despidos de personal en el sistema educativo, aclarando que la situación no se trata de despidos en el sentido estricto.

No son despidos propiamente dichos", explicó, y sostuvo que "los despidos que realmente se dan cuando un empleado no ha cumplido. En este caso, son situaciones irregulares".

También detalló que las irregularidades incluyen la contratación de docentes fuera de los procedimientos establecidos. "En la Junta hay más de 10.000 docentes esperando nombramiento, pero son por orden de mérito, y esto vamos a hacer respetar", afirmó. La Ministra subrayó su compromiso con los gremios docentes de garantizar que los nuevos ingresos al sistema educativo se realicen de acuerdo con los procedimientos de las juntas de clasificación.

Además, la ministra abordó el problema de los salarios inadecuados para personal administrativo. "Los que no son docentes y son administrativos no pueden cobrar como técnicos docentes", aclaró. Indicó que algunos administrativos han estado recibiendo "salarios altos como técnicos docentes" sin corresponder a su función, y que esto no es aceptable. "Por eso se han dado, volver a ordenar que no haya esas situaciones irregulares", dijo.

La Ministra también señaló que los administrativos continuarán su labor, pero deberán ajustarse a la categoría y escalafón correspondientes. "Si ellos quieren, quedarán, pero ya con la figura de personal administrativo", concluyó.