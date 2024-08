Fabiola Yáñez dijo que le pidió ayuda al Ministerio de la Mujer y le dieron la espalda y la maltrataron

Durante la entrevista que brindó en exclusiva a Infobae, la ex Primera Dama Fabiola Yañez brindó detalles de los actos de violencia de género y terrorismo psicológico a los que fue sometida por el expresidente Alberto Fernández y fromuló duras críticas contra el Ministerio de Mujer. Este organismo, creado durante la presidencia de Fernández para la promoción e implementación de políticas transversales de género, fue justamente el que le habría dado la espalda ante sus pedidos.

“Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda”, dijo Fabiola. Pero nadie la asistió. Incluso, recordó que tampoco lo hicieron cuando distintas personalidades salieron a decir “barbaridades” sobre ella en los medios de comunicación.

“¿Cuándo me defendieron a mí, cuando decían cualquier barbaridad? ¿Cuándo salió algunas de esas personas pertenecientes a ese ministerio?, ¿Cuándo las vieron? Porque a mí me maltrataron durante 5 años”, se preguntó al borde de las lágrimas la ex Primera Dama.

Aseguró que mostró las fotos de los golpes y pidió ayuda. “La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios”, se defendió Fabiola Yañez, ante los dichos de la funcionaria a la cual acudió. Por el momento en que dice que lo hizo, se trata de la gestión de Ayelén Mazzina en el organismo encargado de defender el derecho de las mujeres.

“Ellos no me dijeron nada. Me decían ‘vení a verme al despacho, estoy con vos’, pero nada más. Si estás viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a tu despacho?”, retrucó Fabiola ante el desamparo que padeció por las personas que tenían la misión de combatir la violencia de género.

Al ser consultada sobre quién más del entorno cercano sabía que Alberto Fernández la golpeaba, ella señaló a la secretaria del expresidente: “Ella sabía lo que estaba sufriendo”.

Pero no fue la única. “Había gente que lo sabía porque se lo dijo a la gente más allegada a él. Lo sabían y no hicieron nada. He tenido que escuchar a amigos decir ‘tengo cargo de conciencia porque sabía y tenía el poder de decirles que hicieran algo’. Yo se los dije, pero nadie hizo nada”, reiteró sobre la indiferencia de la mayoría que la rodeaba.

A lo largo de esta entrevista, la ex pareja de Alberto Fernández también detalló las infidelidades que sufrió y las acusaciones de las que fue víctima. Además, desmintió rumores sobre su vida en Madrid y replicó las versiones acerca de la paternidad de su hijo.

“Han dicho que vivo una vida de lujo. Yo no tengo empleada y no tengo niñera. Mi mamá es la que me ayuda con mi hijo y es la que está sosteniendo todo. Dijeron que me vieron caminando por calles donde están las marcas de lujo. Jamás fui a caminar a ninguna de esas calles. Eso es mentira porque yo no puedo caminar por la calle”, aclaró.

Incluso, remarcó que hoy está desempleada. “Yo no puedo trabajar hoy. Porque había 45 millones de argentinos con indignación -y lo entiendo - por un montón de cosas. Pero también hay otra cuestión: a mí no me dejaban hablar. Cualquiera dijo de mí lo que quiso en televisión, en radio, en los diarios, en donde sea. Jamás nadie salió a defenderme, nadie me defendió. Lo único que yo recibía como respuesta de la persona encargada de la prensa presidencial era: “No les contestes porque les das entidad”. Entonces la gente no conoce mi voz. La gente no conoce mi trabajo, no conoce nada de mí. La gente no me conoció”, se lamentó. (Infobae)