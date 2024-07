Información para las pensiones no contributivas

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pago de agosto 2024 y, nuevamente, el gobierno de Javier Milei realizó cambios en el cronograma de depósito de haberes y hay un grupo particular de pensionados que se ve afectado por las no tan nuevas disposiciones.

ANSES confirmó el calendario de pago para el octavo mes del año y la nueva gestión de Mariano de los Heros decidió, por cuarto mes consecutivo, cambiar las jornadas de depósitos de los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC), generando malestar en miles de beneficiarios.

Tal cual sucedió en mayo, junio y julio, ANSES y la nueva gestión de Mariano de los Heros cambiaron para agosto 2024 el cronograma de pago de un grupo particular de beneficiarios. Con esta medida, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) no cobrarán en los días que habitualmente lo hacían hasta abril.

Los pensionados venían recibiendo el cobro de sus haberes el primer día hábil de cada mes y desde el organismo explicaron en un principio fue por temas administrativos. Sin embargo, teniendo en cuenta el comportamiento de los últimos tres meses parece ser que serán las nuevas fechas de pago para las PNC.

En agosto, los pensionados comenzaron a cobrar el jueves 8 y, en julio lo hicieron a partir del lunes 8.

ANSES: fechas de pago de las Pensiones No Contributivas en agosto 2024

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 8 de agosto

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 9 de agosto

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 12 de agosto

Documentos terminados en 6 y 7: martes 13 de agosto

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 14 de agosto

ANSES: las Pensiones No Contributivas cobrarán con aumento en agosto

Las Pensiones No Contributivas (PNC) van a recibir un aumento del 4,58% -inflación de junio- en los haberes de agosto más el bono de 70 mil pesos (solo para dos grupos). Con esta suma, cada pensión queda de la siguiente manera:

PNC por Invalidez: $157.818,09

PNC por Madre de 7 hijos: $225.454,42 + bono de $70.000 = $295.454,42

PNC por Vejez: $157.818,09

PUAM: $180.363,54 + bono de $70.000 = $250.363,54

Vale recordar que los haberes y el bono se cobrarán en la misma fecha según el calendario habitual de ANSES.