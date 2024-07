Un colectivero denunció fallas en los ómnibus: “Si llegaba a la Mate de Luna nos matábamos todos”

Un video que se hizo viral en los últimos días puso de nuevo en la discusión la falta de mantenimiento de los colectivos que circulan por la provincia, luego de que un supuesto colectivero denunciara que se salvó "de milagro" porque sufrió la rotura de la dirección de la unidad que conducía: "si llegaba a la Mate de Luna nos matábamos todos".

En las imágenes se puede ver al chofer relatando que "ya no se puede andar así. Te dan cualquier ómnibus. No hay repuestos. En este caso he tenido, gracias a Dios, suerte yo y los pasajeros, porque cinco minutos más, llego a la Mate de Luna. Iba a ser un desastre. El ómnibus sin dirección. Está loco el volante", comentó el hombre, que no se identificó la empresa para la que trabaja.

En sus declaraciones, sostuvo además que "uno deja un ómnibus y lo saca otro y es peor. Hago este video porque está en riesgo mi vida. Así estamos todos los compañeros. Algunos no hablan por miedo. Yo ya tengo mis años, estoy enfermo. Soy hipertenso y tengo diabetes. No puedo hablar porque tengpo una bronca terrible. Y miedo".

La crisis del transporte público de pasajeros promete tomar el centro de la escena en el Concejo Deliberante de la capital, luego de que se viralizara un video en el que un chofer aseguró temer por su vida, debido a la falta de mantenimiento de las unidades.

En las últimas horas, los ediles José María Canelada y Gustavo Cobos (UCR) aseguraron que "las autoridades tienen que llevar adelante controles exhaustivos y darles tranquilidad a los usuarios de inmediato" porque "estamos hablando de un problema que pone en riesgo la vida de los pasajeros".

Otra de las voces que desde hace semanas reclama mayores controles para el sector es la del concejal Carlos Arnedo, que sobre el video viral reclamó que "éste es el resultado de la política del subsidio a las empresas. Un servicio ineficiente, unidades que no pasan una VTV, empresarios millonarios y una comunidad preocupada porque no sabe si el colectivo en el que se subió o que tiene al lado no va a causar un desastre".

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) reclaman un sueldo inicial de $1.000.000 para los choferes tucumanos, algo que desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor en Tucumán (Aetat) aseguraron no poder cumplir. "El reclamo es legítimo en un cuadro inflacionario, pero nuestros ingresos no nos permiten afrontar ningún incremento salarial", explicó la semana pasada Jorge Berretta, vicepresidente a Aetat.

En cuanto al estado y al mantenimiento de las unidades que forman parte del servicio de colectivos de la provincia, el empresario aseguró que "hace ocho años que no podemos traer un coche nuevo. Estamos de pie en base a endeudamiento fiscal e impositivo. Las mejoras llegarán cuando se tome en serio un estudio técnico de costos y se haga un plan integral". (La Gaceta)