Jorge Yapura Astorga, el ex intendente de Tafí del Valle, a juicio por enriquecimiento ilícito

“Siempre estuve a Derecho y estoy esperando que se haga el juicio. Estuve 16 años en la intendencia de Tafí del Valle. Jamás me enriquecí. Y no lo digo solo yo, lo dicen los informes de la AFIP. Esto es todo una campaña con tintes políticos”. De esta manera, el ex legislador y ex intendente tafinisto Jorge Yapura Astorga opinó sobre la posibilidad cierta de ser enjuiciado este año por enriquecimiento ilícito luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara dos recursos que había presentado su defensa por lo que quedó confirmada la realización de un debate oral y público.

Yapura Astorga está imputado por compras que se realizaron con dinero de la Municipalidad tafinista en 2015, cuando él era intendente. Los denunciantes Sebastián Luna y Daniel Arnedo, afirmaron que Yapura Astorga hizo las compras en forma directa en el comercio Floppy III, perteneciente a su pareja Nerina Mustafá y que su patrimonio registró un enriquecimiento injustificado de $ 3,1 millones en 2015.

“Nadie se puede enriquecer por esos montos. Eran $ 200 por día. Esto es una cuestión de ‘polleras’ (sic), de otro tipo de problemas, y por eso se denuncia. Nunca pudo haber pasado lo que se dice. Todo fue político”, afirmó Yapura Astorga en diálogo con La Gaceta.

Tras las resoluciones de la Corte, el Tribunal de la Sala III Conclusional, integrada por Gustavo Aldo Romagnoli, Fabián Adolfo Fradejas y Luis Fernando Morales Lezica, deberá poner fecha para la sustanciación del juicio que, según se informó, podría ser este mismo año.

“Estoy esperando que se haga el juicio, es lo que venimos pidiendo. Esto no tiene asidero legal. Todo empezó cuando le dije que no a (José) Alperovich por la construcción de un hotel. Ahí empezó esta campaña. Todo esto está afectando mi buen nombre y honor y yo siempre estuve sujeto a Derecho. Estuve 16 años en la Municipalidad y nunca tuve problemas”, advirtió Yapura Astorga. “Todo lo que se compraba desde el municipio se controlaba. Nosotros asistíamos a mucha gente, y por eso se hacían las compras, pero siempre con control. Y comprábamos en muchos comercios, en los de Tafí, no solo en ese que dice la denuncia”, agregó el ex funcionario.

Además de Yapura Astorga están imputados Mustafá; su hijo Jorge Yapura; Sergio Astorga, abogado y director jurídico municipal en 2015; Sonia Saavedra, entonces secretaria de Gobierno; Julio Mercado, entonces contador general de la Municipalidad; Olayo Medina, entonces tesorero general; y Patricio Silva, entonces jefe de compras.

“Uno de los denunciantes (Arnedo) era concejal y él firmó todas las ejecuciones presupuestarias. Las compras estaban respaldadas por todos los presupuestos y no hubo compras abusivas, todo estuvo en orden y aprobado por el Concejo Deliberante, con la firma de los seis concejales. Insisto, todo esto es político y así va a quedar demostrado en el juicio”, concluyó Yapura Astorga.