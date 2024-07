Yonathan Olmos, tiene 10 años y es el artesano más joven de la Feria de Artesanías

¿Hola, que necesitás? Ah, ¿ustedes son de MONTERIZOS, no? "Les cuento que estamos con mi abuela en este stands vendiendo trabajos de reciclados y pulseras realizadas a mano". Cuando desde el portal de noticias se le consultó si estaba acompañando a su abuela, respondió: "¡Yo las hago con mis propias manos!".

Así arranca la charla con Yonathan Olmos, este artesano con diez 10 años de edad ya comienza a forjar su nombre entre los más de 150 expositores que tiene la muestra.

"Comencé hace tres años con estos trabajos", explica Yonathan a MONTERIZOS. "Veía videos en TikToks y así fui aprendiendo y la que me ayudaba era mi abuela Mirta".

Olmos, que reside en Barrio Norte de Monteros, y cursa sus estudios primarios en la escuela Normal, no pudo creer cuando su abuela Marta Albarracín le propuso participar de la feria. "Estaba armando los productos para la feria cuando le dije que me acompañe con sus trabajos, y me contesto con un 'sí' sin dudar" comenta Mirta. Ella realiza todo lo que es reciclado a partir de elementos plásticos. "Todo lo que sea plástico, botellas y realizó helechos".

Al hablar sobre la muestra, Yonathan queda fascinado por la amabilidad de los visitantes. "Si estoy vendiendo bastante, las pulseras que más salen son de Argentina obviamente porque somos bicampeones de América, las de colores rojo también salen mucho", detalla. El artesano cuenta que se trabajó a buen ritmo en la muestra. "Vivo acá cerca, así que a veces cuando veo que están faltando productos voy a mí casa y me pongo a trabajar ya que tengo todos los elementos ahí y hay mas espacio".

Por último entre risas dijo; "Es un poco cansador estar aquí todo el día, pero lo disfruto mucho junto a mi abuela y estas son mis vacaciones". "Ya disfruté con mis amigos la primera semana y ahora acá trabajando por primera vez en la feria".