Emiliano Abregú vuelve a los escenarios renovado ¿Cuál es el gran motivo?

El multifacética artista monterizo, Emiliano Abregú se presentará el viernes a la noche, junto con otros músicos y cantantes en calle San Martín y Rivadavia. De la mano de su guitarra vuelve a los escenarios después de lo que él mismo indicó a MONTERIZOS "un intervalo de tiempo".

En diálogo con el portal de noticias reveló los motivos y cómo se prepara para lo que será su primera presentación del año:

"Bueno... Estoy en un momento de renovación en cuanto a la composición musical y retomando los escenarios de a poco, después de un intervalo de tiempo". Abregú presentó en 2017 su disco "Invisibilidad del Mar", que contiene temas de su propia autoría. Por entonces manifestaba su deseo de estar en el escenario mayor del Monteros de la Patria y así lo hizo en los siguientes años. Pero desde entonces, no solo se mostró en su faceta como cantautor, sino también como escritor en el campo literario.

El profesor de Geografía, dió a conocer en el 2021 su novela "Monteros 1890, amor, pasión y sangre" en dónde desplegó un universo próximo y a la vez, no tan conocido por los monterizos. La obra nació en plena pandemia, Abregú aprovecho la reclusión obligatoria, para, una vez más, dejar volar su imaginación y dedicarle a esta historia. "No fue fácil, no hay mucho material de archivos históricos de ese año puntual (1890) que hable o describa elementos de Monteros, pero la investigación me aportó datos muy útiles" explicó por entonces a MONTERIZOS, el autor.

Hoy Emiliano elige presentarse en un nuevo rol, que lo tiene obnubilado: la paternidad "Sí, hoy creo lo más fuerte que me pasa es la paternidad, es algo único. El trabajo y la paternidad hicieron que pare un poquito. Estoy enamorado de mí hija".

Los diversos roles que el cantautor debe y elige ejercer comienzan a tener una nueva perspectiva, la paternidad "me hizo más sensible y eso también se manifiesta en el arte, personalmente". Emiliano agrega "A la hora de volcar lo que uno le pasa en la escritura o en la guitarra" siente que por su cabeza está presente ella, su pequeña, un amor real y concreto, que lo ubica en una nueva etapa de su vida.

Emiliano Abregú actuará el viernes a la noche desde las 21:30 y compartirá escenario con Pablo Pacífico y Mariano Barrionuevo.

El joven cantautor monterizo brindará un concierto donde presentará su disco