El “Pulguita“  Rodríguez fue presentado en Atlético Tucumán: Hay ilusión en el “Deca“

Y un día la vida los iba a volver a encontrar. El amor siempre triunfa y esta vez no iba a ser la excepción. Atlético y Luis Miguel Rodríguez volverán a disfrutarse mutuamente. Ya en el epílogo de la carrera del goleador, finalmente se dio el regreso más esperado.

El máximo ídolo del “decano” jugó 325 partidos en el club, anotó 130 goles y repartió 54 asistencias vestido de celeste y blanco. Llegó a la institución en el Federal A allá por 2007 y guio al equipo a jugar los cuartos de final de la Libertadores en 2018. “Estoy muy contento; feliz de estar de nuevo en casa. El estar aquí, con la camiseta puesta me da una alegría inmensa. Es hermoso ese cariño tan especial que tiene el hincha; estoy feliz de poder volver voy a empezar a entrenarme y estar a disposición del técnico”, dijo “Pulguita” en una entrevista que transmitió el sitio oficial del “decano”.

Fueron cinco años y medios de un amor a distancia que no se resintió pese a todo lo que sucedió en el medio. De hecho, Rodríguez hasta le marcó un gol a Atlético vistiendo la camiseta Colón en el mismísimo Monumental. Sin embargo, el amor fue, es y será más fuerte que nada. “Fueron algunas semanas de incertidumbre pero todo este tiempo traté de estar bien para volver a casa; para estar a la altura. Ahora, por fin, se está dando todo y me quiero poner a disposición para empezar a competir. Yo quiero seguir consiguiendo cosas importantes”, remarcó.

En 25 de Mayo y Chile, “Pulguita” Rodríguez es un emblema. Fue goleador en la Copa Sudamericana y en la Primera Nacional (dos veces), además de ascender siendo campeón en tres ocasiones: a la Primera Nacional en 2008, y a Primera en 2009 y en 2015. Todos esas conquistas contaron siempre con un aporte generoso del simoqueño; ese que casi siempre lució la “7” en su espalda, la que por ahora es ocupada por Nicolás Servetto.

Igualmente, por el momento nada frena al ídolo. Él sólo quiere volver al ruedo. “No importa el número que use. Yo quería ponerme la remera de entrenamiento y ponerme bien físicamente. Con el número que sea, yo estaré feliz. Toda la familia se acuerda de aquel partido contra Desamparados (duelo en el que debutó vestido de celeste y blanco). Volver a pisar el Monumental será algo único”, respondió antes de contar una anécdota divertida. “El ‘Indio’ Solari me puso la 13 para despistar y para que piensen que era defensor en un partido contra Talleres de Perico. Por eso ahora usaré cualquiera”, explicó con una sonrisa ancha, de oreja a oreja, dejando en claro que ahora sí se siente pleno.

El reencuentro con los hinchas oficialmente será el 25 de julio cuando el “decano” reciba la visita de Instituto de Córdoba por la Liga Profesional. “Pulguita” ya se imagina ese momento y hasta se le pone la piel de gallina. “Va a ser un momento único para mí. Obviamente más allá de disfrutar esos minutos y lo que pasa ahí, me concentraré en el partido. El cosquilleo está; firmar el contrato me recuerda a aquel que firmé cuando llegué a Atlético. Deseo ponerme bien, estar a la altura y sumar desde el lugar que me toque”, remató.

Con 39 años, ve cómo el retiro se acerca, y por eso puso como prioridad volver a su casa en este mercado de pases. Desechó varias propuestas de la Primera Nacional y también hasta algunas de la Liga Profesional porque además de su deseo público de retirarse en Tucumán, sus hijos y su familia fueron fundamentales en la decisión final. “Quieren estar en Tucumán, quiero que ellos vivan lo que yo viví años atrás. Quiero hacer un gol y que vean el cariño que tiene la gente para conmigo. Disfrutar un gol con ellos será algo único y quedará marcado para toda la vida. Voy por más; quiero lograr cosas importantes porque así lo demanda el fútbol y todos vivimos a base de resultados. Acá vengo a competir”, enfatizó.

Los últimos minutos de la entrevista fueron exclusivos del simoqueño. La cámara hizo un primer plano y “PR7” vestido de Atlético le mandó un mensaje a los hinchas cara a cara. “Gracias por el cariño que recibí todos estos años, quiero agradecerle a todos los que me pedían que volviera. Estoy colmado de alegría y ojalá esto me potencie para estar a la altura de las circunstancias. Muchas gracias por todos los mensajes; quédense tranquilos que todo va a estar bien”, finalizó. (La Gaceta)