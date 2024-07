Se presentó la Feria de Artesanías de Monteros: Expectativas por la 55° edición

En la mañana se realizó, en el Ente de Turismo el lanzamiento de la Feria de Artesanías de la ciudad de Monteros. La festividad tradicional del sur tucumano llegará con novedades para locales y turistas, desde sábado 13 al domingo 21 de Julio en el Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo".

De la presentación formaron parte: Francisco Serra Intendente de Monteros; legisladores, Francisco Pancho Serra y Mario Leito; presidente del Ente, Domingo Amaya; Julio Paz, director de Cultura de la Municipalidad y los concejales: Daniel Lopez, presidente del HCD; Adriana Boffano, Rosana Chaban, María del Carmen Carrillo, Lucas Frontini, Mauricio Ovejero y Belén Serra.

Las autoridades expusieron su mirada sobre la nueva edición y dejaron en claro que generar el espacio para el desarrollo de las expresiones culturales forma parte de la gestión local y provincial:

Amaya expresó: "Hoy hacer este lanzamiento es una gran alegría, por la cula agradezco a todos los artesanos que van a estar presentes, con esas manos laboriosas, porque no cualquiera es artesano, ese es un don, y un privilegio poder tener esa posibilidad de transformar los productos en artesanía y Monteros es el orgullo tucumano del centro ancestral de artesanías, como es la randa.

Además agregó "Agradezco también que hayan elegido la casa del Ente Tucumán Turismo. Monteros viene trabajando fuerte en el desarrollo turístico y la cultura; lo que es importantísimo para que los pueblos se desarrollen, porque cuando hablamos de turismo hablamos de integración y la integración entre los pueblos sabemos qué significa la paz y el conocimiento, eso implica también que turismo sea empleo".

Por su parte, Paz rememoró los inicios y hacia dónde va la celebración monteriza "nace casi con el Festival de Monteros, en aquella época no había en la provincia un encuentro de éstas características. Su primera edición contó con 13 artesanos en el año '67, ideado por el poeta don Manuel Aldonate. Él es el que inicia, le da fuerza a esto que ha ido creciendo, hasta llegar a nuestros días y tener más de 200 expositores y les cuento que tenemos esa cantidad porque tenemos un cupo, porque si fuese más abierto ¡no sé cuántos llegarían a ser!"

"También es un esfuerzo que hace la Municipalidad, por supuesto, el poder económicamente es un evento no muy barato y es gratuito, no hay una recuperación mediante una entrada, entonces es toda una ciudad que se pone en marcha para trabajar por uno de los íconos culturales que tenemos en Monteros, junto con el Festival del Encuentro de Poetas. Y justamente se ha podido mantener todo este tiempo, porque forma parte del ADN del monterizo, en realidad. Lo tomó como propio. Y hubo en dos ocasiones únicamente que no se concretó, por eso es 55 ediciones y no 57, y fue debido a dos calamidades que tuvo que pasar la Argentina: una la dictadura - en 1976 - y otra la pandemia -2020-".

"Cuando el pueblo toma como bandera cultural y la protege y va hacia adelante y lucha por ella y lo quiere hacer cada día más grande, es muy difícil que algo lo pare. Ese es el caso de nuestros símbolos culturales" reflexionó Paz en su cierre de presentación.

Por otra parte, el intendente Serra quiso agradecer a concejales, funcionarios y autoridades provincials "porque sin duda este tipo de eventos tan masivos y que demandan tanto tiempo, tanto esfuerzo económico, sin el acompañamiento de ellos y de ellas, sería imposible. Y por supuesto que nosotros estamos muy entusiasmados, nos sentimos muy orgullosos de nuestra cultura, de nuestra educación, sabemos que nuestros símbolos culturales a través del esfuerzo que ha hecho la gestión anterior encabezada por Pancho Serra ha recuperado esos niveles de éxito para la Feria de Artesanía, nuestro Festival y el Encuentro Nacional de Poetas. Pero también entendemos de que debemos profundizar en políticas públicas que sepan y que lleven a nuestra cultura como parte fundamental de una agenda de gestión, que nos permita a través de ella, potenciar ese mercado interno que tan bien hace, que tantos puestos de trabajo genera y que tanto motoriza nuestra economía monteriza".

"Que hayan 55 ediciones de un evento cultural habla de una vigencia, habla de una protección y un cuidado que nosotros no estamos dispuestos a negociar, porque entendemos que el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad tiene que ir directamente vinculado con los cimientos sólidos que han forjado alguna vez Isauro Arancibia, Manuel Aldonate, Mercedes Sosa y tantos hombres y mujeres que han sido fundamentales para que Monteros sea esa cuna de la cultura, sea esa vanguardia en defensa de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones y que por supuesto entendamos todos que, con el esfuerzo mancomunado y colectivo, este tipo de actividades van a ser siempre en beneficio de una comunidad".

Por último, el legislador Pancho Serra se refirió al trabajo colectivo "cuando hablamos de esos símbolos culturales y hablamos precisamente de la Fera de Artesanías, del Encuentro Nacional de Poetas, del Festival de Folclórico, hablamos de nuestra ciudad de Monteros y claro, despierta un interés masivo en nosotros, lo decía el director de cultura porque precisamente desde aquel momento en que nos pusimos a trabajar sabíamos que teníamos un desafío preciso: nuestra carta de presentación es esto, la educación, la cultura. Ahora nos hemos embarcado en algo que va a ser muy importante para nuestra ciudad que es ampliar los recursos del turismo en el departamento".

La Feria y sus novedades

📝 La carpa de espectáculos ocupará todo el espacio de piso, que se suele utilizar como platea en el Festival Nacional Monteros de la Patria. Se advierte en dicha medida, cumplir con un pedido hecho el año pasado por vecinos de la ciudad a las autoridades municipales, puesto que la asistencia nocturna, superó el espacio asignado en la la edición 2023.

🧒 Otro de los pedidos que se hicieron en ediciones previas a la gestión gubernamental local, fue contar en el cronograma como actividades para niños y niñas. En la edición 2024 cada jornada de la Feria, tendrá propuestas infantiles durante la siesta.