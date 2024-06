Increíble video: Arrojan 8.000 kilos de mandarinas en un basural de Entre Ríos

La imágenes es tan elocuente como dramática: un camión volcador descarta una gran cantidad de mandarinas desde su caja a un basural. A su alrededor hay otros montículos de la fruta también descartados. Todo en el país con más de 50% de pobres.

En las últimas horas se volvió viral un video que muestra a un camión descargando 8.000 kilos de mandarina en el basural de Villa del Rosario, Entre Ríos. La imagen responde a la difícil realidad de los productores citrícolas de la región. Con precios entre $40 y $50 pesos por kilo, no logran cubrir los costos de producción.

El video lo difundió el productor Elvio Calgaro, quien también es dirigente de la Federación Agraria y ex presidente de la Federación de Citricultores de Entre Ríos.

Esta fruta es perecedera, como el tomate, llega su momento y si no la consumiste se empiezan a pudrir, entonces no llegan al mercado, no la podés mandar. Y eso que es para muchos de las mandarinas más apetentes, la más rica. Es la criolla, la más económica. Bueno, lamentablemente están pasando estas cosas porque no se la pudo sacar en tiempo y forma al mercado. Bueno, se pasó y vienen detrás otras variedades. Ahí están los resultados”, dijo Calgaro en una nota con el programa Colonia Agropecuaria, por AM550.

Cabe remarcar que la industria local se encuentra colapsada y no puede absorber más producción. Tampoco puede exportarse debido a la falta de competitividad. De esta manera, miles de frutas terminan pudriéndose en el suelo.