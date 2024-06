7 declaraciones entorno a la desaparición de Loan en Corrientes en la mañana de hoy

Loan Peña, un niño de cinco años de la localidad correntina El Algarrobal, se encuentra desaparecido desde el 13 de junio. Aunque en un comienzo se sospechaba que se había perdido, la semana pasada el caso dio un giro de 180 grados y ahora se sospecha que fue secuestrado y es víctima de una red de trata. Todos los detalles de la investigación y los principales sospechosos.

BURLANDO ACEPTÓ DEFENDER A LA FAMILIA DE LOAN

El abogado Fernando Burlando se suma al equipo de representantes legales de la familia de Loan Danilo Peña junto a Gustavo Briend.

"Estuvimos en conversaciones (con la familia de Loan) e iniciamos una presentación en la Justicia Federal comoquerellantes junto con el doctor Fabián Améndola y Gustavo Briend. Estamos viajando seguramente pasado mañana a Corrientes", afirmó Burlando en declaraciones televisivas.

"Hay que desgranar todo, todas las hipotesis de investigación, todo lo que quedó a medias o en el tintero", aseguró. La hipótesis más fuerte, para el abogado, es la de que Loan es víctima de trata.

VOLVERÁN A ANALIZAR LAS PERICIAS

La causa judicial por la desaparición de Loan ingresó en un limbo judicial, puesto que los fiscales que intervinieron desde el inicio se desprendieron del caso, pero la Justicia Federal aún no aceptó la competencia.

La jueza Cristina Pozzer Penzo recibió en las últimas horas el expediente, pero lo giró al fiscal federal Mariano Guzman, quien tendrá que dictaminar si para él existió una red de trata que pudo haber captado al menor, y en función de eso, si son o no competentes. Luego de ello, la jueza tendrá la palabra final sobre si aceptan o no la causa, de no hacerlo volverá a los fiscales que originalmente tenía la investigaron pero se trabará la competencia.

En tanto, este miércoles, Bullrich destacó el trabajo de "los equipos de alta especialización de las fuerzas federales en un comando unificado a cargo de un comisario experto en búsqueda de personas".

"Las pericias se van a reconfirmar, se van a volver a mirar. Se van a volver a analizar a fondo", afirmó, y agregó: "Hay un momento que reconstruir y trabajar a fondo para saber cómo pudo haber sido la operatoria de extraer a ese chico. Sin gritos, sin llanto, sin ruido de motores".

Tras el intercambio con la jueza Pozzer Penzo, la funcionaria nacional señaló que resolvió continuar con el rastrillaje en las zonas aledañas y descartó la posibilidad de que Loan haya sido trasladado a Paraguay.

"Loan estaba caminando con los familiares y después se perdió. Nadie podía pensar que ahí había alguien que se lo llevó. Es una zona muy solitaria. La primera hipótesis de los fiscales fue la del rastrillaje y la búsqueda. Esa búsqueda va a seguir", insistió.

Asimismo, cuestionó los tiempos de la justicia de la provincial al remarcar que su cartera accedió a la causa el pasado lunes, y reveló que se enteró del hecho por los medios de comunicación.

"Los fiscales de la causa mantuvieron sin dar a conocer lo que contenía su investigación. No es una crítica", aclaró. "El Ministerio de Seguridad de la Nación se enteró por los medios de comunicación. La directora del sistema de búsqueda de personas llamó de manera inmediata y lanzamos el alerta Sofía, que se activa en muy pocas oportunidades", concluyó.

SUSANA TRIMARCO: "LOAN NO SE PERDIÓ, LO HICIERON DESAPARECER"

La mamá de Marita Verón, víctima de una red de trata que la secuestró hace 22 años en Tucumán, opinó que a "Loan lo hicieron desaparecer", al tiempo que apuntó contra "todos" los que participaron del almuerzo familiar en la casa de Catalina Peña.

“Cuando vi toda esa manipulación, me di cuenta inmediatamente que era todo armado”, sostuvo Trimarco en declaraciones radiales. En ese sentido, remarcó que se tratan de "manipulaciones de redes de trata para ocultar la verdad". Por eso, consideró que todos los presenten en la "mesa del almuerzo son cómplices", e insistió en que "todos saben todo".

"Recuerden esto que digo”, enfatizó, y afirmó: "A Loan se lo llevaron, es trata de personas. Eso puede ser para muchas cosas”.

Por otra parte, Trimarco desconfió que Loan "esté en el país", e indicó que en situaciones como estas, "hay policías metidos". "Es imposible que desaparezca una persona sin la complicidad policial, judicial y política", señaló.

Por último, remarcó que le parecían "raras" las actitudes de la "tía y el tío" de Loan, por el matrimonio de Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez (detenido).

MADRE DE LOAN SOBRE CATALINA, SU SUEGRA: "NO ME LLEVO"

María Noguera, la madre de Loan Peña, afirmó que no había participado del almuerzo familiar del jueves 13 de abril en la casa de su suegra, Catalina Peña, donde desapareció su hijo, porque no tiene un vínculo estrecho. "Nunca compartí nada con ellos, con la mamá de mi marido", aseguró esta mañana en declaraciones televisivas.

"Ella no me aceptaba mucho a mí, no me llevo, y nunca tuvimos mucha conversación", contó la mujer, visiblemente consternada. En ese sentido, aclaró que solamente "una vez" fue de "visita" a la casa de su suegra. "Nunca más pisé su casa", consignó, sin profundizar en los motivos.

En tanto, aunque remarcó que no dudaba de la madre de su esposo, señaló que tampoco podía confiarse de nadie en esta situación.

Por otro lado, Noguera reveló que este miércoles amaneció "con un pálpito", una esperanza de reencontrarse con Loan. "Hoy amanecí así, con un pálpito de que Loan va a estar conmigo", indicó.

PARA EL ABOGADO DE LA MAMÁ DE LOAN, LA JUSTICIA DEBE "INVESTIGAR A TODA LA FAMILIA”

El abogado que representa a la familia de Loan Peña, Gusravo Briend, señaló que la principal hipótesis que se baraja por el momento es la trata de personas, aunque consideró que no debe descartarse ninguna de las otras teorías. En tanto, sostuvo que habría que "investigar a toda la familia".

“Hay otras personas involucradas en el hecho que no fueron investigadas. Primos, tíos, sobrinos. No está claro el rol de Laudelina (esposa del detenido Antonio Benítez)... Entendemos que otras personas de ese evento deben tener otra situación procesal”, consignó el letrado en declaraciones televisivas.

Por otra parte, el abogado afirmó que su postura es que la captación del niño fue parte de un plan organizado, donde Loan era el objetivo.

“Esto fue perfectamente organizado, han visto las coartadas de estos matrimonios, no tengo duda de un plan organizado. Nosotros trabajamos con la hipótesis de que el plan era con Loan”, agregó Briend.

BULLRICH SE REFIRIÓ A UN "PUNTO CIEGO" EN LA INVESTIGACIÓN

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó una reunión con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y habló de "un punto ciego" en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña.

"Estuvimos hablando con los fiscales provinciales que tienen un punto ciego, hay un momento en el que una parte de la familia sale de la casa a un naranjal, cerca, y a partir de ahí, hay una pérdida absoluta de la razón por la que se apartó y no se encontró más a Loan en ese grupo", denunció desde el Ministerio de Seguridad sobre el caso del menor de cinco años desaparecido en Corrientes.

En la misma línea, agregó: "Hablando con fiscales, no hay un momento en el que eso ocurre. No hay ningún indicio que muestre ese momento. La situación hay que mirarla con mucho detalle. Hay que ver quién lo extrajo, cómo, en qué momento. Es un momento en que todo rastro se pierde".

EL ABUELO DE LUCIO DUPUY ENVIÓ UN EQUIPO DE ABOGADOS A CORRIENTES PARA AYUDAR EN LA BÚSQUEDA

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene de La Pampa asesinado en 2021, anunció que su familia envió a un equipo de abogados a Corrientes para colaborar con la búsqueda de Loan.

“Seis abogados fueron hasta Corrientes para aportar ayuda y tratar de solucionar el caso”, afirmó esta mañana en declaraciones radiales.

“No hay una punta en el ovillo para seguir la investigación, pero mi abogado sostiene que a Loan se lo llevaron a Paraguay”, destacó. /Página 12