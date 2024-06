Alperovich fue condenado a 16 años por abusar sexualmente a su sobrina

Escuchó las palabras del juez y hundió la cabeza entre sus manos. El ex gobernador José Alperovich, el ex hombre fuerte de la provincia que tuvo el poder durante 12 años y lo manejó como quiso, fue condenado hoy a 16 años de prisión en el juicio que se realizó en su contra por delitos de índole sexual, denunciados por una sobrina y ex colaboradora.

La sentencia fue anunciada por el juez Juan María Ramos Padilla, quien presidió las audiencias que se realizaron en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal n° 29 desde el 5 de febrero. Ramos Padilla dio por ciertas las pruebas que aportaron el fiscal Sandro Abraldes y los querellantes Pablo Rovatti y Carolina Cymerman y decidió que el ex senador era culpable.

El magistrado ordenó la prisión preventiva del ex gobernador y su inmediato traslado a una unidad carcelaria. Además, resolvió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos

Así termina la primera parte de una de las causas más polémicas de la historia de la provincia, donde por primera vez un hombre que estuvo en el Sillón de Lucas Córdoba es condenado por delitos sexuales.

Alperovich escuchó la sentencia sentado junto a sus abogados Augusto Garrido, Mercedes Rodríguez Goyena y el tucumano Ariel Sosa, y a pocos centímetros de sus hijos Gabriel, Sara, Mariana y Daniel que lo acompañaron cada vez que él debió estar presente en alguna de las audiencias. Según trascendió, la sentencia será apelada por los defensores.