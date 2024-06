Al monterizo Bernabé Aráoz lo quieren en las aulas y en la terminal de Ómnibus

A 200 años de la muerte de Bernabé Aráoz, prócer tucumano y vital partícipe de la independencia argentina, son varios los impulsos para que su nombre quede grabado entre nosotros. Se han hecho ciclos de conferencias, presentaron documentales y ahora proponen que se cumpla una ley para que un edificio lleve su nombre o que su historia sea escuchada de manera definitiva en las aulas de la provincia. En cambio, trunco quedó el proyecto en Diputados para que el ilustre gobernador sea declarado “Héroe Nacional”.

En septiembre de 2020, el ex legislador y ahora diputado Gerardo Huesen propuso que la Terminal de Ómnibus de Tucumán sea bautizada con el nombre de Bernabé Aráoz. Después se convirtió en la ley provincial 9297. Desde entonces no hubo cambio de nombre.

“Las estaciones y terminales son patrimonio del Estado, no pertenecen a los funcionarios ni al partido gobernante. No pueden hacer un uso privado de aquello que es patrimonio común de toda la sociedad. No pueden autocelebrarse, ni autoconmemorarse, ni pueden imponer al resto de los ciudadanos -y con vocación de perpetuidad- sus nombres y sus símbolos, sino está reservado para los verdaderos próceres de la patria que consolidaron nuestra nación en sus inicios y cuya grandeza no está en discusión”, plantea Huesen.

Y agrega que “lamentablemente desde hace décadas en nuestro país ha crecido la inclinación por los homenajes en vida, o sobre figuras políticas recientemente fallecidas, con el fin de glorificarlas y otorgarles el triunfo político sobre sus adversarios que supone su imposición forzada en la memoria colectiva. Prima la necesidad de desterrar para siempre de la vida institucional de la Nación las prácticas que entrañaron obsecuencia repugnante al espíritu republicano, para dejar a la historia, con la perspectiva que da el transcurso del tiempo, el fallo sereno e imparcial sobre las personalidades célebres de la Nación”.

El 4 de junio pasado, los legisladores de Fuerza Republicana Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra solicitaron al Poder Ejecutivo que se cumpla lo dispuesto por esa norma. “Hace exactamente cuatro años seguimos esperando que se cumpla con esta ley que viene a proponer el ejercicio de una memoria que reivindica a una de las figuras tucumanas por excelencia: un verdadero héroe de carne y hueso como lo fue Bernabé Araoz”, expresa Bussi.

Y termina de justificar la iniciativa con lo siguiente: “El General Bernabé Aráoz es un prócer que nos representa y es un acto de justicia homenajearlo poniendo su nombre a un lugar tan representativo como lo es la Estación de Ómnibus de Tucumán, donde a diario se recibe a argentinos y extranjeros que vienen por distintas razones a visitar nuestra amada provincia. Qué mejor que los reciban en una terminal con el nombre de un héroe. Como lo dije al principio: uno verdadero, de carne y hueso. Desde Fuerza Republicana exigimos que se dé cumplimiento inmediato a lo dispuesto por Ley 9297. Bernabé Araoz lo dio todo por la Patria: reconocimiento que se solicita como héroe nacional, será también una dignificación para todo el pueblo tucumano, que lo acompañó en las horas más aciagas de nuestras luchas por la independencia, confiando en su liderazgo”.

En las aulas

También este mes, el Ministerio de Educación congregó en el CIIDEPT a estudiantes de nueve escuelas para ver el documental “Soy Bernabé Aráoz”, de Fabián Soberón y Facundo Nanni, para profundizar la historia de Tucumán a partir de la figura de Bernabé Aráoz. A partir de esta proyección se prevé realizar en las aulas de esos establecimientos talleres multidisciplinarios con lo aprendido a través de la película. Sobre ello, la ministra de Educación, Susana Montaldo, dijo que en su gestión tienen como objetivo fundamental el conocimiento de la historia propia para construir identidad. Por este motivo suman otra propuesta con tinte localista: para el Bicentenario se escribieron libros de historia de cada municipio y la intención es hacer “una bajada” para enseñarlas en las escuelas primarias y secundarias.

Héroe Nacional

“Los tucumanos no hemos sido justos con la figura de Bernabé Aráoz y su importancia histórica. No se ha reconocido debidamente el valor que tuvo en la lucha por la independencia argentina y lo que fue capaz de hacer por la provincia”, dice Silvia Elías, ex senadora. Y esa justificación da pie a su última sesión en el Congreso de la Nación, cuando su proyecto para que Bernabé Aráoz sea declarado “Héroe Nacional” obtuvo media sanción en 2021. Además, en esa propuesta se contemplaba la inclusión al contenido curricular obligatorio del Sistema Educativo Nacional la contribución del prócer tucumano en el proceso independentista y la epopeya de emancipación Suramericana. Sin embargo, en Diputados perdió estado parlamentario.

“Desde mi banca en el Senado he trabajado tenazmente para que fuera declarado Héroe Nacional por su capacidad estratégica militar durante la batalla de Tucumán de 1812, uno de los combates más importantes en la lucha contra los realistas; por su destacado y valioso aporte durante las sesiones del Congreso de 1816 y la Declaración de la Independencia; y por su visión de futuro y de modelo de país, al sentar las bases del federalismo en 1820, treinta y tres años antes de la sanción de la Constitución Nacional.

Hoy todos los reconocimientos que se le hagan son pocos para alguien que dio su vida y su fortuna por esta tierra. Me parece más que justo que cualquier obra importante en Tucumán lleve su nombre”. (La Gaceta)