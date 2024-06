Sin el paquete fiscal nacional, intendentes hablan hasta de despidos en los municipios

Lo que ocurre en el Senado con el proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal es seguido muy de cerca por los mandatarios provinciales de todo el país, pero también por las autoridades de los municipios y las comunas. La aprobación de las iniciativas solicitadas por el presidente Javier Milei (con media sanción en Diputados) tendrá repercusión directa en los distritos del interior profundo de Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo reitera constantemente que la sanción permitiría que lleguen unos $180.000 millones hasta fin de año por cambios en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el blanqueo de capitales. Serán recursos que llegarán a municipios y comunas a través de la coparticipación o del “Acuerdo Fiscal Municipal”. Por eso los intendentes salieron a brindar su apoyo al mandatario y a pedirles a los representantes tucumanos en la Cámara Alta el acompañamiento de las normas.

El intendente bandeño Gonzalo Monteros fue la punta de lanza y salió públicamente a pedir a los senadores justicialistas que apoyen la postura de Jaldo en el Senado en beneficio de la provincia. “A Juan Manzur y a Sandra Mendoza los eligieron para priorizar a Tucumán, no lo que piensan los dirigentes centralistas de Buenos Aires. Ya nos tocará proponer una alternativa justicialista de gobierno, pero hoy primero está la provincia y sus casi dos millones de ciudadanos”, expresó.

El ex legislador consideró que el no acompañamiento de los parlamentarios afectaría al interior de la provincia. “Implicaría que muchos municipios y comunas no podamos cumplir con los objetivos previstos para mejorar la vida de los tucumanos, con obras, servicios y seguridad. Como intendente de Banda del Río Salí, un flujo de ingresos extras nos permitiría como ciudad urbanizar más barrios, invertir en móviles para que los Vigías recorran los barrios, adquirir herramientas para mejorar los servicios, etcétera. Por no comulgar ideológicamente con el Presidente privamos a cientos de miles de tucumanos de que vivan mejor. Por eso es necesario que pensemos primero en nuestra patria chica, que es Tucumán y en nuestra gente, esa que nos eligió hace exactamente casi un año”, desarrolló Monteros.

“No queremos ser Misiones”

En el municipio de Alderetes, la intendenta Graciela Gutiérrez remarcó en diálogo con LA GACETA que por estar dentro del “Acuerdo Fiscal Municipal” dependen financieramente de la Provincia. “Nos perjudicaría y bastante si la ley no sale. El gobernador ordenó las cuentas y venimos holgados, pero la preocupación es que todo está aumentando, viene más difícil la situación. Nosotros dependemos de la Ley Bases, pero sobre todo del Paquete Fiscal. Es plata que llegará a la Provincia por Ganancias. Si no se aprueba habría consecuencias y tendríamos que hacer ajustes en los municipios. Nosotros no queremos ser Misiones. Con su postura dialoguista el gobernador está dando gobernabilidad”, dijo.

La ex legisladora dijo que hoy el distrito está ordenado y que se brindan todos los servicios. En ese sentido, solicitó a los senadores justicialistas que revean sus posturas para defender a Tucumán y sostener la paz social. “Sería feo llegar a la situación de que no hay plata y tenemos que elegir qué hacer. Los empleados no llegan a fin de mes; que se queden sin trabajo sería mucho peor. Tenemos que pensar en el beneficio de la provincia, pero sobre todo de toda la comunidad”, dijo la jefa municipal de Alderetes.

Recursos escasos

El Municipio de Las Talitas se encuentra fuera del “Acuerdo Fiscal Municipal”. Es decir que los recursos que administra para brindar los servicios a los vecinos son los que gira la Nación por goteo diario por coparticipación. En ese sentido, la intendenta Marta Najar dijo que actualmente tienen las cuentas ordenadas, pero estimó que podrían sufrir un descalce en los números si no se aprueba la Ley Bases y el pacto fiscal. “Estaríamos comenzando a transitar dificultades hacia fin de año si no se tiene la ley. Los tiempos que se nos avecinan son bastante pesados”, advirtió. Señaló que con el cambio de Gobierno nacional se han visto perjudicados, especialmente en lo que respecta a obra pública. “Muchas se han paralizado porque no nos están bajando los recursos como antes. Se podría hacer muchísimo más”, indicó la contadora.

La ex legisladora aseguró que dialoga constantemente con la senadora Mendoza. “Le manifestamos los beneficios para nuestro municipio y todos los municipios. Ella acompañaría al proyecto, que es muy beneficioso porque, en definitiva, nosotros necesitamos los ingresos de Ganancias que nos llegan vía coparticipación”, manifestó.

Según trascendió, la famaillense le habría expresado al gobernador su apoyo con la iniciativa fiscal. Es una incógnita cómo sería su voto en cuanto a la Ley Bases. Jaldo, por su parte, reconoció que no tiene diálogo con Manzur, por lo que se estima que su postura sería totalmente en contra de las iniciativas.

La jefa municipal de Graneros, Raquel Graneros, valoró la postura y las decisiones que viene tomando Jaldo, porque entiende que son las correctas para garantizar el bienestar de los tucumanos. “A pesar del contexto en el que nos toca gobernar y de haber tomado las decisiones correctas, aún existen problemas que hay que solucionar. Esto implicaría la mejora en infraestructura, rutas, cloacas, viviendas, así como también el apoyo a los municipios y comunas”, expresó en un comunicado.

“Insistimos a los señores senadores nacionales por Tucumán que apoyen estas medidas en el Congreso nacional de forma tal que beneficie el crecimiento de la provincia y a todos los tucumanos”, añadió la intendenta. Consideró que es importante que se aprueben ambas iniciativas para poder concretar el plan de obra pública que el Gobierno provincial pretende llevar a cabo.

Aval y pedido

En la mañana del miércoles los 16 intendentes justicialistas mantuvieron un desayuno con Jaldo en la Casa de Gobierno para dialogar principalmente sobre este tema. Posteriormente los jefes municipales salieron a respaldar públicamente al gobernador “en todas las medidas que viene implementando”. Lo hicieron a través de una solicitada, en la que también pidieron a los senadores tucumanos que apoyen las medidas “para fortalecer el crecimiento de Tucumán”. “Solicitamos a nuestros senadores nacionales que representan a la provincia que apoyen las medidas en el Congreso de la Nación”, expresaron.

La solicitada lleva la firma de Monteros, Gutiérrez, Najar, Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Francisco Serra (h) (Monteros), Leopoldo Rodríguez (La Cocha), Gimena Mansilla (Aguilares), Alejandra Rodríguez (Tafí Viejo), Jorge Leal (Burruyacu), Marta Albarracín (Lules), Enrique Orellana (Famaillá), Elvio Salazar (Simoca), Luis Campos (Alberdi), Raquel Graneros (Graneros), Francisco Caliva (Tafí del Valle) y Antonio Moreno (Trancas).

Unos días después se publicó una solicitada de un tenor similar con la firma de los 93 comisionados comunales de Tucumán, todos del Partido Justicialista. (La Gaceta)