Exclusivo: MONTERIZOS accedió a los archivos que registraron el Milagro de la Virgen del Rosario

La comunidad católica de Tucumán, y especialmente de Monteros vive días de profunda emoción y alegría, ya que por primera vez se conoció el acta y el registró que documenta fehacientemente el Milagro de la Virgen del Rosario en el Pago de Los Monteros allá por el 1719.

El Archivo Histórico de la Provincia, viene trabajando en este 2024 en la digitalización de los libros, actas y documentaciones que están resguardas en ese lugar. Fue durante ese proceso que los trabajadores encontrar un tomo y al analizarlo advirtieron que allí estaba redactado de puño y letra el acta donde se confirma el hecho. Una carta enviada por Don Urbano Medina Arze, le informa del suceso al General, Don Franciscos Sánchez de La Madrid.

"El visitador Dr. Don Diego de Alderete, en compañía del Reverendo Padre guardián del convento de San Francisco, dieron fe del suceso junto al Padre Julio del Montigo, de la compañía del Jesús. Todos ellos vieron el momento del sudor y que en la circunstancia de mudar colores en el Rostro poniéndose un lado sumamente encarnada y por aquella parte sudaba y lloraba de todo un ojo quedando el otro lado sumamente pálido, y a poco rato se veía el mismo efecto", detalla la documentación.

Todos estos datos, que ya datan de más de 300 años son reliquias que guarda el Archivo Histórico de la Provincia, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán. MONTERIZOS pudo acceder a estos documentos históricos y charló con la Prof. Carolina Juárez, subdirectora de la repartición pública.

"Parece que todo tiene que ver con todo, porqué cuando alumnos del Colegio Santísimo del Rosario llegaron al Archivo para ver los espacios dedicados a Bernabé Aráoz, se da el hallazgo histórico", explica y agrega que: "El área siempre accedía a la transcripción que se hizo en 1905 con Samuel Díaz, el primer director del archivo histórico de la provincia".

"Las actas capitulares del Cabildo son documentos muy valioso que antes nadie lo prestaba, ni a los investigadores ni a los a los historiadores porque estaba muy resguardado porque era un instrumento que tenía todo lo que decretaba en ese momento el gobierno este de la provincia", comenta.

Lo que más le llama la atención a Juárez, es que estos documentos nunca fueron visto por personas, o si lo vieron no prestaron mucha atención. "Empezamos a indagar a preguntar a todos los historiadores que están en vigencia, a toda la gente que nos visita el archivo que le gusta la historia y nos dimos que efectivamente nunca le habían sacado una fotografía y nunca nadie lo había este visto en vivo al documento", detalla, dando cuenta aún mas el impacto que causó el hallazgo. Al mismo tiempo señaló que se han encontrados dos milagros más en distintos lugares del Tucumán.

Quién también se encuentra abocado a la tarea, es el licenciado de historia de Monteros, José Luis Albarracín, y dirigidos por el director Dr. Javier Critto.

El texto completo del hallazgo, tal como fue escrito en 1719

ACTA CAPITULAR VOLUMEN III año 1719 Fojas 50 a 50 (vuelta)

Ha aparecido ynescusable A la obligación de mi cargo doy parte a V.SS de haver recivido carta del nueve de mayo. Dn Urbano de Medina y Arze, mi lugarteniente de esa ciudad, su fecha en el fuerte de la palata en 9 de corriente, avisándome aber recivido carta del cura Vo [Vicario] de ella en que le da noticia de que una Imagen de Nra Sra del Rosario que se hallaba en el Pago de los Monteros en un rancho por haberse arruinado su capilla, a tres o quatro años haviendola descubierto unas pobres mujeres sus devotas para ponerle una lámpara y rogar a Nra Soberana Reyna favoresiense a los soldados que ivan a campaña; empezó a sudar de tal modo que dando qta Aquellas pobres se alvorotó la ciudad Y su jurisdicción y dieron parte al Dr Don Diego de Alderete que se halla en ella de Bisitador quien pasó luego en compañía del R.P. [Reverendo Padre] guardián del combento de Sn franco. Y dieron ffé del suceso, abiendo durado aquel sudor desde el día lunes que se contó 29 de maio asta el miércoles siguiente tan copioso qe bañó todo el bestido y el pie del cajón donde estava = Añadiendo que haviendo llegado después de recibida la citada el R.P[Reverendo Padre] Ju" [Julio] del Montigo de la compañía de Jesús misionero de miraflores qn venía de dicha ciudad le dijo que el doctor Don Diego de Alderete havia llevado la sagrada Imagen a una capilla para su mayor decencia y venerasion, sea colocada. Y que en ella a continuado el sudor en la circunstancia de mudar colores en el Rostro poniéndose un lado sumamente encarnada y por aquella parte sudaba y lloraba de todo un ojo quedando el otro lado sumamente pálido, y a poco rato se veiha el mismo efecto en el otro lado cuia noticia le exhalto dicho R. P. [Reverendo Padre] Ju° [Julio] del Montijo me la participase como lo hizo estas señales milagrosas (que por tales se deben tener las referidas) han sido siempre avisos que la soberana Piedad de Nra Señora a dado benigna a los hombres para que enmendando nuestros hierros con arrepentimiento y verdadera Penitencia de ellos procuremos aplacarla ira de Dios tan justamente indignado con nuestras culpas y para que así se execute en la ciudad le ordeno y mdo [mando] a V.SS [Vuestra Señoría] que luego que reciva esta carta orden en cuerpo de Cabildo y visite al cura y V° [vicario] de esa ciudad y Reverendos Prelados de las relijiones en que comunicara V.SS el que se hagan Públicas Rogativas prosesiones Y lo que más importante a su misión para que mediante el sacramento de la penitencia se logre el perdón de nuestras culpas y consiguientemente la remisión del castigo aque apelen a la divina justicia y copiamos esta carta en el libro de aiuntamiento se pondrá al pie de ella la razón de lo que en virtud de ella se obrase y se remitirá a este govierno no dudando del selo de V.SS solicitara el maior servicio de N° Señor Aqn ruego qe ge [que guarde] V.SS ms as [muchos años]. Salta y Junio 10 de 1719. B.L.M. [Beso Las Manos] de V.SS su afecto servidor = Don Estevan de Urizor de Arespaecochaga = Iltre Cavdo Jus" y Rexim [Ilustre Cabildo Justicia y Regimiento] de la ciud de San Migl de Tuqmn.

Concuerda con la carta original que de Bolví a S.S. con las más diligencias como lo previene y para que conste la firmé en siete de Julio de mil setecientos y diez y nueve años.

Francisco Sanchez de la Madrid

Nota del Archivo: Las digitalizaciones se realizan tal cual fue escrito en el momento y no se corrigen los errores que pudieran tener. Se digitaliza tal cual fue escrito.