Hoy y mañana el tráiler “Salud va a las Escuelas” brinda asistencia

La odonto-pediatra Lorena Llovera trabaja en el Hospital del Niño Jesús hace más de 13 años y asiste en el tráiler que se encuentra durante esta semana brindando asistencia en Monteros. En este contexto la especialista destacó que mucha gente ya cuenta con su ficha completa o casi y que, desde el móvil se ofrece la posibilidad de concluir con la documentación: “Si se han encontrado algunas patologías de las que los padres no estaban al tanto, en el tráiler detectamos si hay alguna alteración o anormalidad y lo derivamos al centro o al lugar de atención correspondiente, orientamos a los papás”.

Respecto a la salud bucal de la población infantil la especialista resaltó la importancia de incentivar la educación respecto a los cuidados de la higiene buco-dental y realizar un efectivo acompañamiento: “Hay muchos papás que no saben que los dientes de leche se arreglan y que es esencial por lo menos el cuidado indispensable. Se están haciendo campañas y muchas cosas, pero a veces la información no termina de llegar a todos lados, por eso se redoblan los esfuerzos y se continúa trabajando, apoyando a todas las municipalidades y comunas”.

El médico clínico y oftalmólogo, Martín Rodríguez Tirone, comentó que en el tráiler atiende a niños, principalmente completando la ficha médica: “Se trabaja tratando de buscar aquellos niños que tengan alguna patología. Generalmente veo la parte oftalmológica y de clínica médica, en donde observo que hay muchos chicos que tienen pérdida de visión e inmediatamente se deriva al paciente al oftalmólogo especialista en cada caso”.

Siguiendo sobre esta línea el referente contó que se ha observado mucha obesidad actualmente, debido principalmente a la mala alimentación o malos hábitos alimentarios que se mantienen en la sociedad actual: “Tratamos de orientarlos para que realicen más actividad física y derivarlos para que vayan al nutricionista en pos de una mejor calidad de vida de los pacientes. Vamos a seguir recorriendo con el tráiler hasta el sur, actualmente estamos tratando de buscar aquellos pacientes que tienen alguna patología y derivarlos oportunamente, los papás y los chicos están contentos porque tratamos de descongestionar la asistencia del sistema de salud”.

La enfermera Lorena González detalló que el tráiler cuenta con servicios de enfermería, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, médico clínico y personal de admisión: “Nuestra fonoaudióloga es Cecilia Barros, el kinesiólogo es Franco Salvatierra, el médico clínico Martín Rodríguez Tirone, la admisión está a cargo de Gabriel y Santiago y odontología a cargo de Lorena Llovera”.

Teresa Valdés es una mamá que visitó el tráiler con sus hijos y sostuvo: “Este tráiler realmente me salvó, porque los primeros días era imposible hacer toda la ficha médica con los chicos, los hospitales están atendiendo enfermedades e incluso nosotros estuvimos con dengue. Ayer me informó una amiga mía que iban a estar aquí y me decidí a venir, ahora nos vamos con todos los estudios completos, mi hijo usaba anteojos y tiene que seguir usándolos, pero me recomendaron llevarlo a su médico a control, así que estoy muy agradecida por la atención que fue muy rápida además”.

Gemma Nair Sazo dijo que se enteró hace poco de la visita del tráiler y que decidieron concurrir para poder llenar la ficha médica de los niños: “Está muy linda esta medida que toman de venir con el tráiler, está muy buena, porque es más completo. En el hospital tenes que sacar turno con cada especialista, pero acá tenes a todos juntos. Mi hijo está gozando de buena salud, si bien me he enterado de algunas cosas que hay que corregir, así que ahí vamos”.