Tres tucumanas fueron rescatadas de una red de tratas de México y eran obligadas a prostituirse

El Gobierno Nacional y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) informaron que están trabajando para poder repatriar a las 15 jóvenes argentinas -entre ellas tres tucumanas- que eran víctimas de explotación sexual en México. El caso se conoció durante el fin de semana luego de que el Estado mexicano desbaratara a una red de trata que funcionaba en las playas de México y rescatara a 17 jóvenes que estaban privadas de su libertad.

El caso salió a la luz gracias a una de las víctimas argentinas. La joven logró enviar un mensaje de WhatsApp el 14 de mayo a la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para advertir la situación: “Fiscales ayúdenme. Quiero denunciar que me escapé de un quilombo o como dicen aquí un bar La Consentida, donde me prostituían en contra de mi voluntad y no conozco esta ciudad porque soy de Argentina, pero sé que las calles son Constituyentes y Carretera Federal. Les ruego oculten mi teléfono porque temo por mi vida. Hay tres pibas de 12 o 13 años. Las prostituyen, es horrible. Somos 15 pibas que nos quitaron los pasaportes, pero yo me logré escapar. Les ruego nos ayuden”.

Según la información oficial, el 17 de mayo la Fiscalía junto con la Guardia Nacional de México liberó a 17 jóvenes de entre 20 y 32 años y detuvo a Luis Alfredo Rangel Lobato, Emmanuel Gueva Cordero y Ángel Alberto Ake Fuentes, que serán investigados por el delito de trata de personas y explotación sexual en el municipio de Cancún.

Modus Operandi

Los investigadores explicaron que las víctimas fueron captadas mediante falsas promesas de trabajo en hoteles de Cancún, Tulum y Playa del Carmen. Los captadores las hacían viajar hasta allí, las esperaban en el aeropuerto de Cancún, las llevaban a Playa del Carmen, las encerraban en un bar y prostíbulo llamado La Consentida, les quitaban los pasaportes, las castigaban y las obligaban a pagar cuota de manutención. “Esto es un caso que se llama trata dura. Es una situación típica de trata de personas donde se capta a la víctima aprovechando una situación de vulnerabilidad; el reclutador explota el punto débil de cada una de las víctimas para engañarlas”, explicó el abogado de la Fundación María de Los Ángeles, Carlos Garmendia.

El abogado señaló que este tipo de casos es muy frecuente en zonas altamente turísticas como Cancún. “Es un problema de concientización de la sociedad. Mientras haya alguien dispuesto a pagar por prostitución va a haber alguien que le va a conseguir la mercadería, que es el cuerpo de la mujer”, sostuvo.

Repatriación

Las autoridades argentinas lograron establecer que todas las víctimas estaban bajo una situación de vulnerabilidad económica. Además de las tres tucumanas, tres son de Buenos Aires, tres de Chaco, una de Mendoza y del resto no se informó su origen.

La Fiscalía de Quintana Roo se comunicó con el cónsul argentino en Cancún, Lautaro Filchtinsky, y con la Dirección de Asistencia a las Víctimas de la Fiscalía General de Quintana Roo, con el fin de cubrir la atención que necesitaran las jóvenes. Se les brindó asistencia médica y están alojadas en distintas casas de Playa del Carmen, a resguardo de la Fiscalía.

Una representante tucumana de Protex informó que la Procuraduría Nacional, a cargo de los fiscales Marcelo Colombo y María Alejandra Mángano, ya tomó intervención en el caso y está en contacto con Cancillería para aplicar el protocolo adecuado para repatriar a las víctimas argentinas mediante oficios judiciales. “La repatriación tiene que ser con acompañamiento a las víctimas, seguro un organismo en México se encargará y estará en el traslado. La recepción en el país será por parte del Programa Nacional de Rescate y luego se llevará a las chicas a su lugar de origen”, indicó la profesional.

Respecto de las tres jóvenes tucumanas dijo que en la recepción participará la Asistencia a Víctima de Trata de la provincia, que depende del Ministerio de la Mujer. Garmendia, por su parte, adelantó que la Fundación se pondrá a disposición de las jóvenes y recordó que las víctimas pueden comunicarse de 9 a 17 al número de atención 4214255. (La Gaceta)