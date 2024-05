El Gobierno se despegó del secretario de Culto y aseguró que la derogación del aborto legal no está en agenda

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se despegó de las declaraciones del secretario de Culto, Francisco Sánchez, y aseguró que la derogación de la ley de aborto legal “hoy no está en la agenda del Gobierno”.

Lo dijo ante la consulta de un periodista que, durante la conferencia de prensa de este miércoles en Casa Rosada, le preguntó si los dichos de Sánchez en España representaban o no la postura oficial del Gobierno.

“Que un funcionario viaje al exterior no implica que no sea libre de hablar a título personal. En este caso, todos los temas que el secretario de Culto mencionó no están en agenda hoy del gobierno”, sentenció Adorni.

Sánchez había causado polémica el último fin de semana durante su exposición en el encuentro conservador “Europa Viva”, cuando hizo una amplia crítica de las leyes de divorcio, matrimonio igualitario y aborto legal en Argentina.

El martes, en una entrevista con radio Mitre, el funcionario rechazó las críticas que recibió por su posicionamiento, ratificó su posición y anticipó que impulsará la reversión de la ley del aborto legal: “Creo que es un tema que no se trata solamente de la presentación de una iniciativa legislativa sino que se trata de un proceso. Hay que encarar un camino en Argentina para que el aborto se termine. Vemos las consecuencias”, aseguró Sánchez.

El funcionario aseguró además que hay “estudios serios” que indican que “cerca del 30% de los chicos que son hijos de familias separadas sufren trastornos de ansiedad, y los hijos de familias separadas tienen rendimientos 25% inferior respecto de hijos de familias consolidadas”.

“Eso fue destacado en su momento, y muchos se reían, y hoy lo vemos como una realidad. Lo mismo pasa con el aborto. Hoy Argentina tiene un invierno demográfico. Increíblemente, Argentina hoy tiene tasas de natalidad similares a las que tiene Corea del Sur y España, dos de los países que han empezado a despoblarse trágicamente. Argentina necesita repoblarse, con lo cual, no solo tenemos que pensar en derogar el aborto, sino también tenemos que pensar en medidas que promuevan la natalidad para que la cuestión demográfica vuelva a ser un eje del desarrollo del país”, dijo en una entrevista.

“Son todas leyes controversiales y que hoy parece que no se pudiera uno ni siquiera expresar respecto de esos temas. A tal punto hemos llegado que quien se expresa respecto de esos temas trata de ser cancelado y es atacado, como lo he vivido yo en estos días. A mí en lo personal no me afecta, pero sí es grave para una sociedad que necesita del diálogo, de escucharse, y sobre todo que debe respetar la libertad de conciencia y de opinión”, insistió. (TN)