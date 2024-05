Ricky Salvatierra llegó al millón de suscriptores en YouTube y se emocionó hasta las lagrimas

"Es la tercera vez que grabo este video porqué las anteriores me largué a llorar de lo emocionado que estoy", dice Ricky Salvatierra, el TikToker de Concepción, que se hizo viral en la pandemia y continúa con sus desopilantes videos en el almacén familiar.

El llanto de emoción y alegría, se debe a que el correo tocó la puerta hoy de su casa con la placa de oro de YouTube por alcanzar la cifra de un millón de seguidores en esa red social.

"Hay una cartita que me manda el director de YouTube y dice escribime amigo que quiero ser amigo tuyo", dice Ricky mientras tira la tarjeta remata; 'no me interesa ser amigo de él'. Además, le llegó una carta en ingles por parte de la empresa. "no la entiendo un culo" (sic).

"Quiero agradecer a todos ustedes que nos ven, que nos dan like, que nos comentan y están ahí". Luego, agradeció especialmente a las personas que lo acompañan cotidianamente. "Graciela, Alvarito, la Mikita, los chicos que empezaron a hacer videos conmigo, la Anto, Lucianito, el Lauti, la Vale, para todos ellos es está placa también".

Por último ya, emocionado y con lagrimas en el ojo, Ricky les habló a sus seguidores. "Gracias a todos ustedes que me dan todo su amor en la calle y mi piden fotos, los quiero".