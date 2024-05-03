Desde mañana se completa el pago salarial de abril con el 80%
La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, a cargo de Daniel Abad, dio a conocer el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo de septiembre para los empleados de la administración pública provincial.
SABADO 4 DE MAYO
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
MARTES 7 DE MAYO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
MIERCOLES 8 DE MAYO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-ADMINISTRACION CENTRAL
JUEVES 9 DE MAYO
-COMUNAS RURALES
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
VIERNES 10 DE MAYO
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios,Terciarios Transferidos)