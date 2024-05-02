Este sábado comienza el pago del 80% para estatales
La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo de septiembre para los empleados de la administración pública provincial.
SABADO 4 DE MAYO
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN
-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN
-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES
MARTES 7 DE MAYO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)
MIERCOLES 8 DE MAYO
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27
-TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO
-ADMINISTRACION CENTRAL
JUEVES 9 DE MAYO
-COMUNAS RURALES
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PUBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
-PODER LEGISLATIVO
VIERNES 10 DE MAYO
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios,Terciarios Transferidos)