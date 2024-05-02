jueves 2 de mayo de 2024
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2 May 2024

Este sábado comienza el pago del 80% para estatales

La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informa el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo de septiembre para los empleados de la administración pública provincial.

SABADO 4 DE MAYO

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN

-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN

-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES

MARTES 7 DE MAYO

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

MIERCOLES 8 DE MAYO

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 - Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-ADMINISTRACION CENTRAL 

JUEVES 9 DE MAYO

-COMUNAS RURALES

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL 

-MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-PODER LEGISLATIVO

VIERNES 10 DE MAYO

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO 

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA  VITALICIA-HEROES DEMALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE  GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, Secundarios,Terciarios Transferidos)

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