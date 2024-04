Jaldo junto a su gabinete ampliado hizo un balance de la gestión provincial

“Tuvimos una reunión de gabinete ampliada, la primera del año. Yo diría que no hay antecedentes en la historia de Tucumán. Estuvieron ministros, secretarios, subsecretarios, directores de reparticiones y de organismos descentralizados y entes autárquicos”, comenzó el gobernador, Osvaldo Jaldo, en conferencia de prensa, tras encabezar la reunión de Gabinete ampliado.

Además dijo: “Casi 120 funcionarios donde evaluamos lo que hemos venido haciendo estos casi 170 días de gestión. Llegamos o a la conclusión que asumimos sin tener un presidente electo. Asumí el 29 de octubre del año pasado. Todavía no sabíamos quién iba a gobernar el país porque el ballotage no se había realizado en ese momento. No sabíamos qué presidente iba a gobernar el país y, por lo tanto, no sabíamos qué política económica y social se iba a implementar a nivel nacional”.

Y continuó: “Pero lo que sí sabíamos es que no podíamos esperar y que teníamos que tomar decisiones urgentes. Por eso el Gobierno de Tucumán es pionero en muchas medidas que luego el Gobierno nacional y algunas otras provincias con mayor o menor intensidad empezaron a implementar. Como es el hecho de aplicar el sentido común que no se puede gastar más de lo que ingresa. Y en ese sentido hemos pedido que el presupuesto vuelva de la Legislatura. Lo hemos reducido casi un 18%. Hemos reestructurado el organigrama de la provincia. Hemos reducido 60 áreas. Y también hemos desarticulado algunos entes que nosotros entendíamos que no se prestaba un efectivo servicio a la administración pública. Eso nos llevó a un ahorro importante y que podamos garantizar los servicios esenciales de la provincia y a mantener la paz social pagando los sueldos en tiempo y forma”.

“Luego asumió un Gobierno nacional que empezó también a buscar el déficit cero y a buscar el superávit” y dijo que eso quiere decir que había que “achicar gastos. Y los gastos empezaron a achicarse por las provincias. Nos dejaron de transferir el Incentivo Docente, la conectividad y el subsidio del transporte. Como si eso fuese poco, la gestión anterior, antes de irse, elevó la categoría del Impuesto a las Ganancias, con lo cual dejábamos de percibir un monto importante en la provincia de Tucumán, el equivalente a dos planillas de sueldo”, expresó.

Al tiempo que destacó que las clases en la educación pública iniciaron porque “los docentes cobraron el incentivo docente que pagó la provincia” y recordó que como Nación no envía compensaciones por 1.200 millones de pesos por mes para el transporte público de pasajeros, la provincia está también haciendo frente a esta cuestión para sostener el servicio.

“No sólo que hemos bajado los gastos, sino además nos tuvimos que hacer cargo de algunos conceptos que dejaron de llegar a nivel nacional. Y encima teníamos una deuda de un fondo fiduciario de casi 25.000 millones de pesos, actualizado por CER que en el año 24 se hacía casi 100.000 millones de pesos. Deuda que, en un acuerdo con la Nación, ya la hemos financiado. Es decir, nos dejaron de descontar la coparticipación porque la deuda está refinanciada”, explicó.

Evaluó además: “esto es lo que hoy analizamos en los 170 días. Si no hubiésemos tomado estas medidas, hoy no tendríamos la paz social que tenemos, no podríamos estar atendiendo las 20.000 consultas por día que se hacen en la salud pública de Tucumán. No tendríamos las escuelas en clases y no tendríamos los índices de seguridad que están mostrando una disminución en los diferentes delitos”.

“Hicimos un gran esfuerzo. Lo que sí hemos tomado medidas con mucho sentido común que han beneficiado fundamentalmente a los tucumanos” y señaló que pidió a los funcionarios del Gabinete provincial “que redoblen los esfuerzos”.

Relación con Nación

“Hemos coincidido que la relación con el Gobierno nacional es de diálogo y de reciprocidad. Esa relación dialoguista ha sido el único camino y posibilidad que hoy, no sólo Tucumán, todas las provincias, tienen. Primero, hay que respetar la voluntad del pueblo. En Tucumán, votaron a quien habla para gobernador aquel 11 de junio. Y en la República Argentina, lo votaron al actual presidente –Javier Milei-. Los argentinos votaron un presidente que es de diferente signo político nuestro, pero hay que respetar. La democracia hay que respetarla cuando te favorece y también cuando no te favorece”, sostuvo.

Ley Bases

“Por eso nosotros tenemos buena relación y de reciprocidad con el Gobierno nacional. Tenemos diputados que en el día de hoy o mañana cuando se vote la Ley Bases o el Acuerdo Fiscal, van a acompañar (en general y en participar). Con nuestros tres diputados del bloque Independencia vamos a acompañar porque vuelve a restablecer la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, pero con un mínimo muy elevado, un mínimo para aquellas personas solteras con relación de dependencia que ganen $1.8 millón van a pagar ganancias. Y los que tengan hijos y familia, $2,2 millones es el mínimo. Pregunto, de la administración pública, ¿quién gana un millón ochocientos mil pesos? Nadie, salvo el Poder Judicial que está en el centro del Impuesto a las Ganancias".

“El Impuesto a las Ganancias viene a ser una solución y no un problema. No son muchos los empleados que llegan al mínimo que exige la cuarta categoría para ser contribuyente del impuesto a las ganancias”, dijo.

Ley de Blanqueo de Capitales

“Ese blanqueo que son los contribuyentes que por diferentes motivos no declararon impositivamente algunos fondos, lo van a declarar ahora con esta ley. Y el blanqueo es coparticipable. Se coparticipa la provincia, se coparticipa los municipios. Lo que recaude la Nación –de aprobarse la ley en el Congreso- va a beneficiar también a Tucumán”, explicó.

Acuerdo Fiscal

“La última ley que tiene que ver con el Acuerdo Fiscal es la moratoria. Y la moratoria son impuestos nacionales coparticipables. Si la moratoria se sanciona mañana, se va a aumentar la recaudación nacional que es coparticipable a las provincias y a los municipios”, detalló.

Planificación provincial

“En el análisis que hicimos en la reunión de Gabinete ampliada, hemos llegado a la conclusión que estos primeros 170 días tomamos decisiones correctas. Somos conscientes que tenemos que redoblar el esfuerzo. Tenemos que ver la reactivación de la obra pública, tenemos una política carcelaria que hay que seguir avanzando de manera más importante, porque tenemos las comisarías muy saturadas de detenidos por diferentes motivos, tenemos que seguir con las viviendas y mejorar las escuelas”, dijo.

“La verdad que nos está tocando gobernar en un mundo en guerra, en una Argentina con problemas económicos y sociales, en una provincia que los recursos van bajando, por eso tenemos que readecuar el gasto. Y aun así Tucumán, por dar un ejemplo, invierte casi cuatro o cinco mil millones en vacunas para cuidar la vida de la gente, compra más de 50 vehículos y 4000 chalecos para la Policía. Estamos haciendo inversión en las diferentes áreas. En Tucumán estamos llevando adelante avances de obra con recursos provinciales para luego recuperarlos cuando la Nación lo empiece a girar”, amplió.

Gabinete provincial

En cuanto a los funcionarios del Gabinete provincial, señaló: “hemos tenido una apertura muy amplia y muy generosa. Tenemos funcionarios hasta con rango de ministro y de secretario, que no son de nuestro espacio político. Nosotros podemos invitar a que participen porque consideramos que son personas idóneas y honestas, al margen del partido político que pertenezcan, y eso lo hemos demostrado y de hecho que hay muchos que están trabajando. Hay que estar convencido de estar en un gabinete, no pueden estar por obligación o no pueden estar para quedar bien con el gobernador. Tienen que estar convencidos de que hoy estamos en momentos difíciles, de que hoy la sociedad tucumana necesita de un gobierno que esté atendiendo la problemática, no sólo pública, sino la problemática privada. Estamos en la zafra del azúcar, del limón y del arándano, que el gobierno ha intervenido”.

“Tenemos una provincia en orden financieramente y socialmente. A pesar de las circunstancias políticas, económicas y sociales que tiene la Argentina, tenemos un gobierno que está funcionando y atendiendo las necesidades de la gente”, manifestó.

Paritarias

“Con la crisis que se está viviendo, nosotros siempre cumpliendo la palabra empeñada. Habíamos dicho que en el mes de abril empezábamos las paritarias con todos los gremios y hoy hay un cronograma donde los diferentes gremios se van a sentar a conversar con nuestro ministros de Economía y Producción (Daniel Abad) y Gobierno y Justicia (Regino Amado) y con el ministro del área que corresponda. Siempre predispuestos a escuchar, a buscar un diálogo y un consenso. Siempre predispuesto a dar lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Uno cuando asume un compromiso de incrementos salariales, hasta el día 8 de cada mes los salarios hay que pagarlos, porque si no entramos en un incumplimiento que no queremos hacer”, culminó.