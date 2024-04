Anita Pedraza se bajó de un programa de Canal 10: La fuerte decisión que tomó

Tras poco más de un mes de programa, la conductora Ana Pedraza decidió renunciar a La Tarde del 10, el programa de la productora Moringa que había empezado el pasado 11 de marzo por la pantalla de Canal 10.

Ana Pedraza conduce desde hace 18 años TV prensa en el mismo canal y, es la conductora estrella de La Tucumana de Mañana (FM latucumana 95.9). Es al aire de la radio donde explicó los motivos que la llevaron a tomar esta difícil decisión: “El programa que le seguía a TVP, un programa de chimento es de una productora, no es del canal, y me enteré de que el mes que viene iba a haber una serie de cambios y decidí retirarme antes de que termine el mes”.

Anita rescató que “hay un equipo fabuloso de compañeros”, pero que “hay cuestiones que no me gustaron entonces decidí dar un paso al costado”.

La monteriza atravesó hace poco tiempo la enfermedad del dengue, las secuelas del virus fueron cruciales para terminar de tomar la decisión: “Después de la enfermedad volví muy débil, vengo muy temprano al canal, después me voy al noticiero y, realmente quedarme y volver a mi casa a las 7 de la tarde… después del dengue me di cuenta lo sacrificado que era”, dijo y agregó: “Tengo a mis hijos, a mi mamá que ahora está transitando la enfermedad. Entonces decidí volver a casa más temprano”.

Entre mates, Anita cuenta que la propuesta de La tarde del 10 le llegó cuando se encontraba de vacaciones en la playa. La propuesta era distinta a sus trabajos actuales, era la primera vez que estaría en un programa de chimento y eso le llamó la atención, entonces decidió aceptar: “Estoy agradecida a la productora que me sumo. Me lo propusieron cuando yo estaba de vacaciones y me pareció una buena opción, me gustó el equipo, me gustó la propuesta, era chimento para variar un poquito”.

Sin embargo, cuando se concretó la propuesta hubo cosas con las que Anita no estuvo de acuerdo y, a poco más de un mes de empezado el programa anunciaron cambios que provocaron la salida de gran parte del equipo: “Tomé la decisión de irme antes, porque los cambios vienen a partir del otro mes, y hubo varias salidas, no fui la única que me fui, no solo en cámara, sino detrás de cámara y del productor general”.

La distancia desde Monteros a Yerba Buena también ha influido en esta decisión: “Vivo en Monteros, tengo una hora y pico para volver a casa”. “Valoro mucho el lugar en el que me encuentro. Entré a Canal 10 por casting cuando nadie me conocía, no tenía un contacto, un familiar en el medio y por eso lo valoro mucho. Quiero darlo todo en la radio y en el noticiero”, afirmó. Y sostuvo que “TV prensa es el programa más importante de Canal 10, así que quiero cuidar mi trabajo”.

“Ahora Ana Pedraza duerme la siesta”, dice contenta y orgullosa de su decisión. (El Tucumano)