Becas Progresar: Queda menos de una semana para que cierren las inscripciones

La Secretaría de Educación anunció que el plazo de inscripción para dos de los programas de las Becas Progresar 2024 está por cerrarse en 6 días. Las mismas se dividen en cinco programas y ofrecen un total de $240.000 al año, distribuidos en 12 cuotas mensuales.

Estas becas están dirigidas a jóvenes que deseen completar sus estudios obligatorios y continuar con su formación académica. Según el comunicado oficial del Gobierno, el propósito del programa es impulsar la responsabilidad individual y promover el empoderamiento a través de la educación. Para obtener más detalles, se puede acceder a información sobre las Becas Progresar 2024.

La inscripción está actualmente abierta, y los solicitantes pueden verificar el estado de su solicitud para conocer si fueron aceptados.

Becas Progresar 2024: requisitos

Los requisitos pueden variar según el programa al que desees aplicar:

Para Progresar Obligatorio, debes tener entre 16 y 24 años

Para Progresar Superior, entre 17 y 24 años (con la posibilidad de extenderse hasta los 30 años si has avanzado en tus estudios)

Para Progresar Trabajo, el límite de edad es de 40 años si no tienes trabajo formal registrado.

Ingresos del grupo familiar: No deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Asistencia: debés acreditar la asistencia regular a una institución educativa y cumplir con los avances académicos específicos para cada línea de beca. Es importante destacar que un registro negativo de asistencia podría resultar en la suspensión de la beca.

Compromiso: en el nivel superior, se requiere que al menos el 50% de las materias del año anterior estén aprobadas, con condiciones específicas para aquellos que recibieron la beca en 2023 y para nuevos solicitantes.

Cursos: los beneficiarios deben completar un curso de orientación vocacional y laboral obligatorio, con una duración de dos meses y organizado en módulos autoasistidos.

¿Cómo anotarse en las Becas Progresar 2024?

Para realizar la inscripción en las Becas Progresar es necesario seguir algunos pasos:

Ingresá a la plataforma online Progresar en https://becasprogresar.educacion.gob.ar/ Seleccioná la línea de beca correspondiente Entrá al sistema con tu usuario y contraseña. Si es la primera vez que ingresás, deberás crear un usuario nuevo. Cargá el formulario de Progresar online, que consta de tres pasos: Datos personales, Encuesta y Datos académicos. Enviá la información del formulario.

¿Hasta cuando hay tiempo para inscribirse en las Becas Progresar 2024?

La fecha límite para inscribirse varía según el programa. Para Progresar Obligatorio y Progresar Superior, que incluye Enfermería, el plazo cierra el 30 de abril.

En el caso de Progresar Trabajo, se extiende hasta el 30 de noviembre.

Si estás interesado en solicitar este beneficio, es importante que cumplas con ciertos requisitos y presentes la documentación necesaria.

Aquellos que no cumplan con los requisitos o no presenten la documentación requerida durante el proceso de inscripción no recibirán el pago de las Becas Progresar 2024.