miércoles 24 de abril de 2024
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24 Abr 2024

El sábado inicia el pago del 20% a empleados estatales

La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía y Producción, informó este miércoles el cronograma de pago de la parte complementaria del mes de abril para los empleados públicos.

Conocé el cronograma:

SABADO 27 DE ABRIL                    

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                                   

MARTES 30 DE ABRIL                    

SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)                    

ADMINISTRACION CENTRAL                    

DEFENSORIA DEL PUEBLO                    

TRIBUNAL DE CUENTAS                    

TRIBUNAL FISCAL DE APELACION                    

 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                    

INSTITUTO PREVENCION DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO                    

COMUNAS RURALES                    

PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)                

MINISTERIO PUBLICO FISCAL                    

MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA                                

MIERCOLES 1 DE MAYO                    

PODER LEGISLATIVO                    

DIRECCION RECURSOS HIDRICOS                    

ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO                    

INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)                    

SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)                    

ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                    

ENTE CULTURAL DE TUCUMAN                    

INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                    

ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                    

INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL                    

ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA                    

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)                    

MUNICIPIOS DEL INTERIOR    

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