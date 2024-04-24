El sábado inicia el pago del 20% a empleados estatales
La Tesorería General de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía y Producción, informó este miércoles el cronograma de pago de la parte complementaria del mes de abril para los empleados públicos.
Conocé el cronograma:
SABADO 27 DE ABRIL
SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
MARTES 30 DE ABRIL
SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia - Direc. Gral. de Institutos Penales)
ADMINISTRACION CENTRAL
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TRIBUNAL DE CUENTAS
TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
INSTITUTO PREVENCION DE LUCHA CONTRA ALCOHOLISMO
COMUNAS RURALES
PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción - Ctro. Judicial Monteros - Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
MINISTERIO PUBLICO FISCAL
MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
MIERCOLES 1 DE MAYO
PODER LEGISLATIVO
DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
ENTE AUTARQ.TEATRO MERCEDES SOSA
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
MUNICIPIOS DEL INTERIOR