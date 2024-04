Luisina Contreras festejó otro título en el rugby español

La jugadora monteriza, Luisina Contreras continúa de festejo en España. Este fin de semana, la ex jugadora de Monteros Vóley levantó la Copa Real Federación Española de Rugby con el Majadahonda, club del que forma parte desde el año 2022.

Es el tercer trofeo que levanta la jugadora del barrio Monteros Viejo, el año pasado junto a sus compañeras levantó el trofeo mayor, La Liga Iberdrola. Además, esa vez, había anotado uno de los tryes del equipo. En esta temporada, el equipo se encuentra en semifinales y defenderá el trofeo.

"Hemos cambiado de entrenador, así que fue un año de adaptación. Gracias a Dios nos está yendo súper bien, hemos ganado todo lo que hemos jugado, así que estoy muy contenta por eso", contó Luisina al diario La Gaceta. La jugadora ha pasado por todos los puestos de la zona tres cuartos.

Majadahonda viene sosteniendo una gran temporada, y a mediados de enero conquistó por primera vez la Copa Ibérica, al derrotar a las campeonas de Portugal, Sporting Clubes. Aquella vez, el equipo español fue categórico y ganó 59-0 con un try de Contreras. De esa manera, el Majadahonda se convirtió en el primer club femenino español en conquistar la triple corona de rugby XV.

"El año pasado volví por tres meses a Tucumán, pero este verano espero poder quedarme aquí para disfrutar un poquito del calor. Hace dos años que no vivo el verano, ya necesito un poco de calor. Y me siento tan contenida que quiero quedarme aquí", cuenta la monteriza.

"Los primeros meses cuesta mucho, porque estás lejos de tu casa, de tu familia, de tu gente. Tuve la suerte de haber venido a este club, que me recibió como si fuera mi casa. Siempre están para mí, me contienen mucho. Es verdad que lo lindo es seguir tu pasión, y la mía era vivir para esto, para el rugby. Todo el mundo sabe que del rugby femenino no podés vivir, necesitás algo más, y por eso estoy trabajando como entrenadora de categorías menores, pero sí siento que hoy mi vida gira en torno al rugby. Por supuesto, por ahí te dan esos bajones de sentirte lejos, o de que las cosas no salen como querés, bajones típicos de un deportista, pero seguís adelante porque viniste a cumplir un sueño. Cada día es levantarme y pelear por mi sueño", resume Luisina, en cuyos planes está estudiar Nutrición en el futuro.

Lo que viene para Luisina es defender el campeonato español. El equipo de la Comunidad de Madrid se clasificó primero en la fase regular, por lo que clasificó directamente a las semifinales.

Por último, la monteriza lamentó que Monteros Vóley, su club su equipo de origen, se haya desarmado y no esté compitiendo actualmente en el torneo tucumano: "Hay menos equipos femeninos en Tucumán. Vengo viendo a las Yaguaretés y el nivel del equipo es muy alto, vienen haciendo podio en torneos importantes y no dudo de que les va a ir muy bien en lo que queda del Challenger. Pero en Tucumán está habiendo pocos equipos, a pesar de que hay jugadoras de mucha calidad. Es necesario que haya más equipos para mejorar la competencia".