Un mes de prisión al porno diputado que besó el seno de una mujer en plena sesión

El ex diputado nacional Juan Emilio Ameri fue condenado a un mes de prisión en suspenso por perturbar el ejercicio de funciones públicas. Este veredicto se dio a raíz del escándalo sexual, donde besó los senos a una mujer durante una sesión de la Cámara de Diputados llevada a cabo vía Zoom, en plena pandemia del coronavirus.

La orden fue emitida por el juez federal Ariel Lijo en un juicio oral, tras la solicitud de pena de cuatro meses de prisión por parte del fiscal federal Eduardo Taiano. En su declaración, Ameri expresó disculpas por no haber estado a la altura de las circunstancias y por no haber mantenido la atención durante el horario de trabajo. Afirmó que no cometió un delito y destacó las consecuencias que sufrió, incluyendo la pérdida de su cargo como legislador nacional y los impactos en su salud y la de su familia.

El suceso tuvo lugar el 24 de septiembre de 2020 durante una sesión de la Cámara de Diputados, mientras el diputado Carlos Heller intervenía. En ese momento, Ameri se encontraba junto a una mujer en pantalla, a quien sentó en su regazo y besó su pecho desnudo. La sesión estaba destinada a debatir sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema jubilatorio y la refinanciación de deudas provinciales con la ANSES.

El comportamiento fue notado por otros diputados, quienes interrumpieron la sesión. "Se trata de una situación íntima del diputado Ameri con su pareja, que fue expuesta en el sistema. La vimos casi todos y ya está en las redes y en la televisión. Estábamos acá en la Cámara y, mientras estábamos sesionando, el diputado Ameri estaba en una situación muy íntima con su pareja", comentó la diputada Cecilia Moreau.

El juez Lijo confirmó el hecho como perturbación al ejercicio de funciones públicas, un delito de resultado que afecta el funcionamiento normal del órgano legislativo. Según el magistrado, Ameri tenía pleno conocimiento de las implicancias de las sesiones parlamentarias, tanto presenciales como remotas, ya que estas se transmiten en vivo y quedan registradas. Además, el ex diputado contaba con un manual para el funcionamiento parlamentario remoto durante la pandemia.

"El acusado se representó la posibilidad de que su conducta de contenido sexual causara la perturbación de la sesión deliberativa, y sin perjuicio de ello desarrolló la acción que en este juicio se le reprocha, la cual efectivamente concluyó en la interrupción del debate. Es por ello que considero satisfechos los requisitos del tipo subjetivo de la figura penal en cuestión", concluyó el magistrado al imponer la pena de un mes de prisión en suspenso.