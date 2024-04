Terror en la Avenida Alem: Un sujeto amenazó a un agente de tránsito y realizó 4 disparos

Un violento episodio ocurrió esta mañana durante un control de alcoholemia llevado a cabo por agentes de tránsito de la municipalidad de San Miguel de Tucumán en Avenida Alem y Crisóstomo Álvarez

El dramático momento ocurrió alrededor de las 6:30 horas de este sábado, cuando el agente Mateo González se aproximó al conductor de una camioneta Amarok negra, solicitándole que detuviera su marcha para realizar el control correspondiente.

"Al pedirle que se detenga, gira en ‘U’, retoma por Alem y pierde el control. Al acercarme, me apunta con un arma y me pide que no me acerque. Al retroceder hace cuatro disparos y huye por Alem y San Lorenzo", dijo el empleado municipal.

González señaló, además, que el conductor aparentaba estar bajo los efectos del alcohol en el momento del terrorífico hecho.

El vehículo involucrado fue observado tanto por testigos presenciales como por las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal (COMM), tanto durante el hecho como en el momento de la fuga, según informó la Municipalidad.

