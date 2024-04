La odisea de transitar la ruta a 3 comunas monterizas: un viaje de 10', dura 30'

El estado de la Ruta Provincial 325 (oeste) es calamitoso. Vecinos de Sargento Moya, Capitán Cáceres y El Cercado sufren a diario el traslado hacia la ciudad de Monteros. Así mismo, todas las personas que día a día deben dirigirse a dichas comunas por el camino mencionado, padecen el viaje.

Un recorrido que debe durar 10 minutos en auto, en la noche, desde Cáceres a la ciudad de Monteros, se extiende más de 30 minutos. "El problema es que quienes no tenemos vehículo y pedimos un remis, no nos busca, porque dicen que la ruta es imposible" indicó José C. desde Sargento Moya.

José prefiere tomar el camino alternativo que tiene hacia el sur desde su localidad, que empalma con la Ruta Nacional 38 y de ahí volver hacia el norte, para entrar a Monteros, "por lo menos tengo otro camino, hago el doble de tiempo. Pero sé que son menos las chances de romper la moto".

Quienes se encuentran sin alternativas, son los habitantes de Capitán Cáceres, la ruta 325 es la salida principal que tienen. Los remises locales evitan hacer viajes nocturnos, porque la visibilidad disminuye, además por la mala o nula iluminación del camino, no solo por los pozos de la ruta.

"Estaba con mí bebé con 39 de fiebre. Por suerte tengo auto, nos subimos con mí marido para ir al hospital en Monteros. El viaje fue eterno, mí hijo comenzó a temblar el cuerpo y mí marido que manejaba me decía que no podía ir más rápido, porque si agarraba un bache, rompía la rueda y ahí ibas a quedar. Eran las 3 de la mañana, obvio que a esa hora iba a ser difícil que alguien nos ayude si pasaba algo" explicó Belén P.

"Hay partes de la ruta que el borde está comido casi medio metro. Los que vamos en moto cagam*#$@s, porque si no lo ves, la moto se te va o se maniobra rápido hacia dentro de la ruta, ¿Y si viene alguien atrás? Te lleva puesto" detalla Gabriel que viaja a diario desde Cáceres a Monteros para trabajar.

Todos los días docentes se trasladan desde diferentes ciudades a El Cercado o Cáceres por la 325, "por lo menos media hora hacemos de viaje desde que tomamos la ruta hasta llegar a las escuelas. Con la Zafra será mucho más tiempo, si encima el camino sigue así de destruido. Lo que significa que tendremos que salir mucho antes de nuestras casas, y entonces ¿con quién quedan los chicos? Es casi una hora o más que no está contemplada en la organización familiar" indicó uno de los docentes que viaja a diario.

El deterioro de la ruta, que aumentó el flujo de vehículos, lleva años destruida. Los arreglos son parches que cubren los baches, que a los meses se vuelven a formar. No cuenta con buena iluminación en tramos largos, no tiene señalización, ni banquina pavimentada.

A pesar de los reclamos, no se divisan proyecciones de obras para ese sector desde el gobierno provincial. Mientras tanto, vecinos temen ser víctimas de accidentes sobre la ruta, a causa del estado de la misma.