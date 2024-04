Estudiantes no pueden inscribirse en las Becas y el plazo de cierre se acerca

"Es imposible el registro", "todos los días intento a diferentes horas, hasta me quedé a las 3 y 4 de la mañana y nada", "es intencional, no podemos registrarnos", estudiantes monterizos, tanto de secundaria, como de nivel superior, insisten para poder inscribirse en las Becas Progresar pero no pueden.

MONTERIZOS se contactó al número indicado en el sitio web por reclamos y la respuesta fue la misma que ya dieron a miles de estudiantes: seguí intentando.

El organismo encargado de gestionar el programa de Becas es la Secretaría de Educación dentro del Ministerio de Capital Humano. Según detalla su web, tienen el objetivo de acompañar a los jóvenes “para finalizar la educación obligatoria, estudiar en el nivel superior o formarse profesionalmente. Este programa exige que los interesados demuestren un rendimiento académico satisfactorio, así como necesidad económica”.

Las inscripciones se iniciaron el 10 de abril para todas las líneas de becas. Asimismo, el plazo de cierre es el 30 de abril para las que son Progresar Obligatorio y Progresar Superior (que incluye Enfermería). Sin embargo, desde hace días, quienes pretenden contar con la beca para seguir estudiando no se pueden inscribir. En tanto, la beca Progresar Trabajo recibirá inscripciones hasta el 30 de noviembre.

Estudiantes temen que después del plazo de cierre y habiendo poco porcentaje de inscriptos, porque la situación no solo es para alumnos de Tucumán, sino en todo el país, desde el gobierno digan que fue muy bajo el índice de inscriptos y que los estudiantes en realidad no la necesitan. Cuando la realidad es otra.

Montos congelados que alcanzan para un sándwich

Los beneficiarios recibirán el mismo monto que el mes pasado y que diciembre 2023. En principio, cobrarán 12 cuotas mensuales de $ 20.000 que suman un total de $240.000 anuales. No obstante, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) solo depositará $16.000 por mes y retendrá el 20% restante que sería devuelto al inicio del año siguiente “si se cumplen los requisitos de aprobación”.

“La continuidad de la Beca Progresar tal como está planteada por el gobierno de Milei resiente muchísimo la capacidad de ayudar a los estudiantes a terminar el secundario o la universidad por el impacto de la inflación y el mantenimiento del mismo monto de 2023. A lo sumo, se podría usar para un libro o un sándwich”, dijo Daniel Filmus, exministro de Educación y de Ciencia y Tecnología.