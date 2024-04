Jey Mammón, quien luego de varios meses regresó al teatro de la mano de su obra "Enseguida vuelvo" en Villa Carlos Paz, perdió el juicio contra Lucas Benvenuto, el joven que lo denunció por abuso infantil. En julio pasado, el reconocido actor y humorista querelló penalmente a Ángel de Brito y a su denunciante, además de pedir que se retracten públicamente y reclamó una importante suma de dinero. Pero, en las últimas horas, la Justicia falló a favor de Benvenuto.

Después de las acusaciones mediáticas de abuso de menor contra Juan Martín Rago, nombre real del actor, y con el sobreseimiento anterior de su causa, que prescribió por el paso del tiempo, el ex conductor de "La peña de Morfi" se presentó ante la Justicia y denunció a Lucas con una querella de 43 páginas y testigos, con el abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando. La demanda sostenía que uno de los objetivos de Benvenuto era “manchar la imagen pública de Jey Mammon” y otro era “la repercusión mediática”.

Además, Mammón acusaba a Benvenuto de sus dichos “carentes de verosimilitud y sin sustento fáctico”. “Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años”, manifestó en su defensa, pero ahora la Justicia afirma que Lucas dijo la verdad. Así lo indicó el doctor Javier Moral, abogado de Lucas, luego del dictamen. En diálogo con "Entrometidos" (Net TV), el letrado sintetizó: "Se pudo demostrar que Lucas no mentía".



"O sea que todo lo que él denunció, todos los detalles que él dio, de la edad de él y de la edad de Jey, los lugares que él mencionó, las personas que él involucró en esa denuncia que en principio la Justicia no le dio lugar. ¿Todo eso para la Justicia es cierto?", quisieron saber desde el ciclo informativo. "Evidentemente sí, porque de otra manera podría haber demostrado la otra parte que Lucas mentía, y eso no sucedió", afirmó Moral.

"La Justicia claramente le dijo (a Jey) ’Mire, a pesar de los testimonios, de los escribanos, de las certificaciones, de los videos, de las notas periodísticas, de los testigos que usted va a traer, esto no es delito y Lucas, en consecuencia, no mintió en función de que usted no pudo demostrar que Lucas mintió", precisó el abogado y explicó que "es un juego a la inversa". "La otra parte (la de Jey) dice ’este señor miente’. ’Bueno, demuéstrelo’, y no lo pudo demostrar", cerró.

Por su parte, en la cuenta de Instagram de Lucas Benvenuto se puede ver la Cédula de Notificación del Poder Judicial y el descargo del joven. “Esta vez la Justicia dijo que no había delito por el cual querellarme. Una vez más -cuando los tiempos procesales le permiten expedirse- me da la razón. El fallo está firme y es inapelable”, expresó.

En la publicación, Lucas reflexionó sobre todo lo que tuvo que pasar hasta conseguir este fallo favorable. “Si alguien me hubiese dicho antes de comenzar mi camino hacia la verdad que esto iba a ser muy difícil, que me iban a tildar de mentiroso, que la Justicia puede no ser justa, que iba a sufrir de ansiedad, bronca, dolor... Haría lo mismo una y otra vez: hablaría, denunciaría y me armaría de valor todas las veces que fueran necesarias”, finalizó