Se inauguró el ciclo lectivo de la carrera de abogacía en Monteros

Pasaron más de 20 años, para que la Universidad Nacional de Tucumán nuevamente ponga el foco en Monteros para el dictado de una carrera grado. Hoy, en el Cine Teatro Marconi se dejó inaugurado oficialmente el ciclo lectivo 2024 para la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el legislador; Francisco "Pancho" Serra, el intendente; Francisco "Panchito" Serra, el rector de la UNT; Ing. Sergio Pagani; la Decana de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales, Dra. María Cristina Grunauer de Falú; y secretario de Gestión Institucional de dicha facultad, Martín Rivas, fueron los encargados de dar inicio a las clases en Monteros.

El dictado se desarrollará en el Cine Teatro Marconi los días viernes de manera presencial y los días martes de manera virtual. Las autoridades educativa de la casa de altos estudios, informaron que son 270 los inscriptos para la carrera que ya dio inicio de manera virtual.

"En primer lugar, agradecer a todas las instituciones que han posibilitado la firma de este convenio, al Gobierno de la Provincia de Tucumán, a la Municipalidad de Monteros y la Universidad Nacional de Tucumán, y a los docentes de la facultad", expresó la decana. "Aún cuando hubiéramos firmado el convenio no hubiese sido posible sin la colaboración de los docentes que muy alegremente vienen a Monteros a dictar las clases".

"Esta carrera de grado de la prestigiosa Universidad Nacional de Tucumán es pública y gratuita, y esto lo destaco porque no es cualquier universidad, y con esta posibilidad del dictado de la carrera de abogacía se abre una posibilidad de inclusión para todos los ciudadanos y no se paga ninguna cuota y no tienen que pagar nada", manifestó de manera enérgica, Grunauer de Falú.

El Rector de la UNT, mencionó la apertura que se está dando desde la casa de altos estudios en el interior de la provincia. "Es un trabajo con el Ministerio de Gobierno y Justicia, con el Gobierno de Tucumán, y la Municipalidad de Monteros de llevar a la mayor cantidad de comprovincianos la universidad publica". "Entendemos y apostamos a la educación como una de las herramientas para el crecimiento de los pueblos", subrayó Pagani.

A su turno, el ministro de Gobierno y Justicia, se mostró contento por esta apertura del ciclo lectivo. "Son 23 años que no se abría una carrera de la Universidad Pública en Monteros". "Esto se da porque trabajamos en equipo junto al legislador Francisco Serra, al intendente "Panchito" Serra, con el Ing. Pagani, la Dra, Grunauaer, el Secretario de Extensión, Martín Rivas y el Concejo Deliberante de Monteros ", indicó. "Todo esto no hubiese sido posible sin el acompañamiento y el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo, para que los jóvenes y no tan jóvenes lo puedan hacer cerca de sus casas".

Por su lado, el intendente Serra manifestó; "Luego de 23 años una carrera de grado de la Universidad Nacional de Tucumán llega a nuestra ciudad, y estamos muy contentos que haya tenido tanta repercusión e inscriptos tanto del Departamento Monteros como de ciudades vecinas". "Reafirmando lo dicho durante la Apertura de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, seguiremos apostando muy fuerte por la educación, en mancomunado trabajo con el Gobierno provincial.

Por último, el legislador Francisco "Pancho" Serra destacó el trabajo en educación y cultura que viene realizando Monteros en los últimos años. "Esta importante carrera universitaria es un logro más para Monteros, para los jóvenes y se da en el marco de un trabajo en conjunto entre el Gobierno de Tucumán, el Ministerio de Gobierno y Justicia, la UNT, la Municipalidad de Monteros y el Concejo Deliberante".

Del acto participaron, además, el presidente del Concejo Deliberante Daniel López, los concejales Rosana Chabán, Adriana Boffano, Belén Serra, Lucas Frontini, María del Carmen Carrillo, Noelia Varas, Mauricio Ovejero y Ramón Castro; los Secretarios de Estado de Derechos Humanos, Dr. Mario Racedo, y de Acción Política y Comunitaria, Ing. Daniel García; el Juez Penal y Magistrado Delegado de la CSJ de Tucumán en el Centro Judicial Monteros, Mario Reinaldo Velázquez; la Directora de Educación, Prof. María Verónica Figueroa, directivos de establecimientos educativos de Monteros, y funcionarios provinciales y municipales.