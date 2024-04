Literal: El repelente Off ya cuesta un huevo

Cualquier estrategia es válida para sacar de las góndolas productos que comienzan a quedar fuera de temporada. Esta vez, un supermercado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ofreció una insólita y singular oferta.

"La inventiva argentina (?), al palo: ante la total ausencia de repelente, en este supermercado de CABA te venden lo que queda... pero te obligan a llevarte un huevo de Pascua mediano", escribió el periodista "Nacho" Girón en su cuenta de X (antes Twitter) en la jornada de hoy. El precio de tamaña oferta es de $13.000.

13 lucas el Kinder + crema anti mosquitos 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/jd4A7h3xjP — Nacho Girón (@nachogiron) April 4, 2024

Las respuestas de los internautas no se hizo esperar. "Es tremendo, aparte el off queda horrible con chocolate", dijo un usuario en respuesta al tweet. Otro, indicó: "Yo necesito saber dónde es eso! Porque veo pasar decenas de fotos de huevos con off pero fui a veinte chinos y no encontré el combo ese en ningún lado".

La creatividad argentina al palo, pero también la viveza criolla de los comerciantes que obligan a llevarse un productos que no es necesario en esta situación.