Gero Vargas Aignasse habló sobre el romance de su ex mujer, Ingrid Wagner, con Cristian Castro

Sin dudas, la noticia del fin de semana extra largo fue la confirmación del romance entre Cristian Castro y la abogada tucumana Ingrid Wagner. En este marco, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, ex marido de la flamante novia, visitó los estudios de LG Play y contó de qué manera vive con sus hijos el impacto mediático que obtuvo el noviazgo.

“Ya no soy el legislador Vargas Aignasse, soy el ex marido de la novia de Cristian Castro”, bromeó el funcionario. “Yo estoy separado hace 12 años de Ingrid y divorciado hace siete. Tenemos una relación maravillosa, tenemos cinco hijos, una sociedad de vida con ellos que son el bien más preciado que nos dió Dios y la vida”, continuó.

Por otra parte, el legislador señaló que la relación entre ambos siempre fue en buenos términos desde su separación, al punto de compartir fiestas y cumpleaños: “Nos llevamos muy bien, somos un equipo”.

Consultado sobre cuándo y de qué manera se enteró del romance entre Wagner y Castro, el funcionario comentó: “Me enteré porque ella me cuenta. Ella se fue con su madre a Europa, que no conocía. Leo en las redes sociales que viaja por el mundo y no, ella no conocía Europa, su madre la invitó, la doctora Marta Cavallotti”. “(A Cristian Castro) Lo conoció en un aeropuerto, después se vieron en Londres y cuando vuelve a Tucumán me comenta la situación. A los días me dice que la invitó, le digo ‘andá, yo me quedo con los chicos’. Nuestros hijos son grandes y les deseamos toda la felicidad, es una mujer independiente”, expresó.

Sobre cómo viven el impacto mediático, el legislador tucumano afirmó que leen cosas en las redes sociales que no son de su agrado: “A mí me vinculan con el narcotráfico, pero esto es propio de la política, ahora cuando se dicen cosas y hay hijos de por medio ya me puse un poquito mal porque se leen cosas muy irresponsables”.

“No sé cómo vive el impacto mediático ella, porque solo chateamos. Fue la noticia del fin de semana largo, a mi me llamaban medios de México y de toda América, yo puedo opinar de cómo es ella pero no de su relación ni de su vida, no corresponde que lo haga, yo la respeto mucho”, subrayó.

Por último, Vargas Aignasse manifestó cuáles son sus deseos para Wagner y su nueva relación que la tienen en el centro de las miradas en Argentina y México. “Soy fanático del folclore, pero si escucho a Cristian Castro, lo escucho mucho. Nosotros le deseamos felicidad, que se cuide, no sé cómo será él, pero la vamos a apoyar. Ella fue conmigo muy generosa en todo y se merece lo mejor, la voy a apoyar”, finalizó.