Video: Un ladrón se llevó el pizarrón de ofertas de una librería del barrio Alberdi

Lunes a la siesta, la tranquilidad y la paz del barrio Alberdi se vio alterada por un insólito y llamativo robo.

Pasada las 15:00, un sujeto con gorra, bermuda y una remera, se llevó el pizarrón de ofertas de una librería de calle Mayor Viola al 900 del barrio Alberdi.

"Me robaron este cartel en el barrio Alberdi. Es de mi emprendimiento, la verdad que me siento muy desilusionada ver que no tienen piedad por nadie", público Viviana, la dueña del local, en las redes sociales.

El sujeto, ya habría cometido varios atracos, y fue identificado por los vecinos. Con esos datos, Viviana realizó la denuncia en la comisaría de Monteros.