Bernabé Aráoz: El Archivo Histórico inició un ciclo de conferencias y muestra de manuscritos del prócer tucumano

En una destacada iniciativa para conmemorar el bicentenario del fallecimiento de Bernabé Aráoz, el Archivo Histórico de la Provincia inició anoche el ciclo de conferencias titulado "Bernabé Aráoz, héroe de la independencia argentina". Este ciclo, enmarcado en la ley 9.716 que declara el 2024 como el año bicentenario de Aráoz, busca reivindicar y reconocer el legado del prócer nacional.

Jornadas que se extenderán a lo largo del mes de abril, contará con la participación de destacados historiadores como José María Posse, Félix Montilla Zavallía, Luis Yanicelli y Florencia Aráoz, descendiente directa de Bernabé Aráoz.

En ese marco, en la sede del Archivo Histórico de la Provincia, ubicada en calle 25 de mayo 487, inició anoche el ciclo pasadas las 20 que contó con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; Javier Critto, director del Archivo Histórico de Tucumán; los legisladores, Roberto Moreno y Francisco Serra; y el folclorista, Coqui Sosa, entre otras autoridades y de ciudadanos aficionados a la historia.Jornada que inició con la exposición magistral del investigador histórico José María Posse.

Amado explicó que a doscientos años del asesinato de Bernabé Aráoz, “un héroe de la humanidad y primer gobernador de la provincia”, el prócer será recordado en dos ciudades: “en Trancas, donde yace su cuerpo, y en Monteros donde él nació, ciudad que tiene su plaza principal que lleva su nombre. Donde va a haber eventos a la noche, el día domingo que viene”.

El ministro destacó la labor realizada en conjunto con el personal del Archivo Histórico de Tucumán: “Tanta historia y tantas cosas valiosas que muchos tucumanos a lo mejor no conocen o no lo supimos valorar. Es momento de abrir la puerta de este Archivo Histórico para que todos los tucumanos conozcan la verdadera historia, para que conozcan lo que a ellos les interesa, a los historiadores, a los curiosos como yo, que buscamos saber lo que pasó en Tucumán y sobre todo lo que respecta a la vida de este gran héroe civil y militar como fue Bernabé Aráoz. La importancia de la cultura y la historia en Tucumán”.

“Es importante resaltar la hombría de bien y yo creo que si no hubiese existido un Bernabé Aráoz en esos años, no existía me atrevo a decir la república” y dijo: “resaltamos su figura a través de estos actos que se van a desarrollar en distintos puntos de la provincia y que el gobierno de Osvaldo Jaldo está apoyando. Por eso se invita a todo ciudadano que quiera venir a conocer parte de la historia de Tucumán” y destacó la calidad del servicio prestado por el Archivo Histórico y por su personal que está debidamente formado.

Albarracín dijo: “para mí es muy importante este día porque no solamente hemos puesto en valor esta fecha. Hemos abierto a la comunidad la riqueza documental que hay, en este caso, sobre Bernabé Aráoz y conmemoramos el bicentenario de su fallecimiento el próximo 24 de marzo” y dijo que este tributo está regulado por la ley N° 9.716.

“Esta ley que hemos dejado para dar a conocer este legado, un legado que no tenemos derecho a traicionar, sino conservar, custodiar y transmitirlo a las generaciones venideras”, contó.

Y destacó que la normativa fue impulsada por el actual gobernador, Osvaldo Jaldo, cuando era presidente de la Legislatura y por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, actuando como legislador; y hoy esta iniciativa es encabezada por el ex intendente de Trancas y actual legislador, Roberto Moreno; y el ex intendente de Monteros y actual legislador, Francisco Serra. Y recordó que estas autoridades son oriundas de Monteros y Trancas, ciudades en las que nación y falleció el prócer tucumano, destacando el valor simbólico de que sean impulsores del cuidado de este legado histórico.

Por otro lado, también destacó que durante el acto en el Archivo Histórico de Tucumán, estuvo presente un foclorista de la talla de Coqui Sosa, que cantó el himno y la Samba de Bernabé: “la verdad que nos ha engalanado y nos ha llenado también de emoción este día tan importante”

Al tiempo que agradeció a las autoridades y trabajadores del Archivo Histórico por poner “todos los esfuerzos para que esto esté de la mejor manera y abierto a la comunidad, para que no sea algo desconocido por la gente, como generalmente pasaba, que pasaban por este lugar tan transitado de la capital tucumana y ni siquiera sabían lo que era. Hoy damos a conocer y difundir nuestra historia, nuestra riqueza que tenemos aquí en este en este edificio, que también es patrimonio histórico de la provincia”.

Por otro lado, Critto dijo: “recordemos a Bernabé Aráoz, un héroe de la independencia muy comprometido. Una persona que estaba volcada a sus actividades y de pronto cuando vio la posibilidad de hablar con Manuel Belgrano y convencerlo para que se desarrollara la batalla de Tucumán pudo cambiar la historia de la revolución argentina”.

Además contó que el prócer tucumano “estuvo peleó en las batallas de Tucumán, de Salta, de Vilcapugio y de Ayohuma. Estuvo también encargado del Congreso de 1816” y añadió: “muy feliz de abrir el Archivo al público y mostrarles toda la documentación que tenemos sobre Bernabé Aráoz. Lo importante que ha sido para nuestra provincia y para la Nación. Y a la gente hay que decirle que acá hay bibliografía y manuscritos de Bernabé Aráoz donde se aprecia su legra. No sólo de Bernabé Araoz, también de Güemes, Belgrano y San Martín”.

“En el Archivo tenemos documentación de fines de 1500 y 1600. Acá se encuentra la memoria del país, la memoria de la provincia. Por eso es muy importante valorizarlo, que venga la gente, que vea y que lea y que se empape de todo esto”, concluyó.