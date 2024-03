Los bancos estarán cerrados por seis días ¿Quién se hará cargo de los cajeros en Monteros?

Sin bancos. A partir del jueves 28 de marzo, el país afrontará una situación poco usual. Es que habrá seis días no laborables por un fin de semana extra largo y si bien es una buena oportunidad para aprovechar un merecido descanso, se podría generar inconvenientes en algunos sectores.

Estos inconvenientes podrían ser la falta de efectivos en las terminales automáticas, ya que los empleados también deben gozar de los días de descansos que otorgan los feriados. En definitiva, los cajeros podrían sufrir la falta de dinero y en consecuencia el efectivo no llegará a la mano de los trabajadores monterizos.

Hoy Banco Central de la República Argentina (BCRA) ratificó que todos los bancos del país van a estar cerrados durante ese período por lo que los clientes de las entidades deberán planificar con anticipación los trámites o extracciones para evitar inconvenientes.

Los bancos abrirán sus puertas por última vez el miércoles 27 de marzo y retomarán sus actividades el miércoles 3 de abril. Esto se debe al inicio del fin de semana largo de Semana Santa. Si bien el Jueves Santo no es considerado feriado, es un día no laborable en el calendario oficial, por lo que no habrá actividad bancaria en ninguna parte del país.