Britos de ATEP y Ruiz de APEMyS destacaron del descuento del 50% del boleto a los docentes

La ministra de Educación, Susana Montaldo, analizó el anuncio de esta mañana del gobernador, Osvaldo Jaldo, con respecto al beneficio para los docentes que viajen al interior que implicará un descuento del 50% en el costo de los boletos de transporte público de pasajeros que superen los $1500.

A su vez, el secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep), Hugo Brito; Isabel Ruiz, referente de la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (APEMyS), y Daniel Vizcarra de la Unión Docentes Tucumán (UDT) valoraron el anuncio formulado por el mandatario tucumano.

Montaldo explicó: “veníamos trabajando tanto con las organizaciones gremiales, el pedido que ellos nos hacían respecto al boleto para los docentes y también con las empresas de transporte para ver si podíamos acercar posiciones. Hemos logrado que todos los docentes que pagan un boleto a partir de 1.500 pesos reciban el 50% de descuento. Esto va a estar en vigencia desde hoy hasta la primera semana de julio porque después de ella empiezan las vacaciones y nos volveremos a reunir con las empresas de transporte para ver si esto puede continuar o incluso vamos a ver cómo sigue el país y la economía, si esto se puede incrementar o hacer extensivo a más”.

Entre los requisitos para acceder al beneficio, la ministra dijo que los docentes “lo único que tienen que hacer es llevar una certificación que le dé la directora de la escuela que certifique que es docente y llevar su DNI. Con esto ya se inicia el trámite. Claro, es como sacar el abono, pero la mayoría ya los tienen porque ellos vienen viajando. Lo que se hace es favorecerlo con una mayor rebaja”.

Asimismo aseguró: “La mayoría de los docentes ya tienen el abono y se les venía haciendo el 30% porque la mayoría viaja fuera de la capital o zona metropolitana. Así que automáticamente ahora pasa a tener un 20% más, es decir, un 50% de rebaja en aquellos boletos a partir de 1.500 pesos”.

En cuanto a si el beneficio se aplicará también para los docentes privados, Montaldo dijo: “mañana tenemos una reunión con las organizaciones gremiales, con SADOC, para tratar el tema. Ojalá podamos llegar. Las escuelas representan un 25% en cuanto a los alumnos. Entonces, en general, entre un 20 y un 25% es la educación privada”.

Brito comentó: “Nos sorprendió este anuncio. Hace dos semanas presentamos a Aetat una nota pidiendo el 50% de descuento para toda la provincia, incluso el boleto urbano. Pero con esta novedad de que se aplicará a los boletos de 1500 pesos para los docentes que más gastan al trasladarse a largas distancias. Es una gran ayuda al boleto del docente. Por supuesto que nunca es suficiente en esta situación de crisis y de ajuste salvaje es complicadísimo obtener cosas. Por lo que uno valora mucho lo que va consiguiendo y se tiene que ir afianzando. El boleto urbano no entrará dado el monto establecido. Sabemos que muchos docentes no van a estar conformes pero para nosotros es un avance”.

Vizcarra expresó: “representamos a la mayoría de la docencia y por eso presentamos la nota pidiendo el boleto gratuito. Por lo menos se dio este 50% de descuento. No es suficiente pero es un avance importante teniendo en cuenta la crisis que estamos viviendo”.

Ruiz declaró: “Consideramos que es un paso y un pequeño beneficio para los que pueden utilizar el transporte. Pero tenemos un sector docente que no se traslada a las escuelas en colectivos porque las empresas no llegan a las escuelas, no coinciden los horarios y si los maestros no utilizan los vehículos no pueden llegar. Hay docentes que tuvieron que renunciar porque no podían trasladarse. Necesitamos una respuesta para ese sector y lograr un mecanismo para esos compañeros que se trasladan en sus vehículos. Una ayuda va a ser bien recibida”.