Piden justicia por un joven tucumano que se quitó la vida debido a falsas denuncias y hostigamiento de su ex

Hoy, martes 19 de marzo, los familiares y amigos de Carlos Pastoriza Ferro convocan a una marcha en la que reclaman justicia por la muerte del referente del enduro y motocross argentino. La cita será a las 11 hs, frente a la plaza Yrigoyen, en el Poder Judicial de San Miguel de Tucumán, bajo la consigna "¡Las Falsas denuncias matan!".

"Carlitos" -como lo llamaban afectuosamente sus conocidos- había logrado destacarse en enduro y motocross nacional, pero decidió quitarse la vida luego de vivir situaciones de extremo hostigamiento por parte de su expareja y madre de su única hija.

El joven se quitó la vida la semana pasada luego de un episodio de violencia a las puertas del Colegio Boisdrón de Yerba Buena, cuando asistió para acompañar a su hija de tres años a su primer día de clases. Según el relato de familiares y testigos, Pastoriza fue reducido a golpes por un desconocido que acompañaba a la madre de la nena (su ex pareja). Una hora después del hecho tomaría la fatal determinación.

Pastoriza Ferro tenía la tenencia de su hija. Desde su entorno familiar denuncian que, por esta razón, recibía hostigamiento de parte de la ex pareja y su entorno. También fue víctima de una falsa denuncia por violencia de género, situación que pudo ser resuelta gracias a videos de cámaras de seguridad.

Según explicó Maria Elsa Pastoriza Ferro -hermana del piloto- pocos meses después del nacimiento de su hija, la pareja de Carlos tuvo una crisis de nervios e intentó tirarse por el balcón “Nosotros pensamos que era algo de post parto e intentamos ayudarla por todos los medios, pero ella decidió irse de la casa de mi hermano dejándolo solo con la bebé. Ahí es donde empieza todo. Mi hermano trató de ayudarla, fueron al psiquiatra y todo terminó con el diagnóstico de trastorno de personalidad”, contó María Elsa.

Ante el riesgo que significaba para la menor la condición psiquiátrica de la madre, la Justicia de Familia resolvió otorgarle la tenencia de la niña a Carlos Pastoriza Ferro y fue en ese momento que -según relata María Elsa- “empezaron a torturarlo con falsas denuncias. Un día le hicieron una denuncia por violencia de género, pero gracias a Dios mi hermano tenía cámaras de seguridad que permitieron confirmar que la acusación era falsa, por lo que fue sobreseído, pero ella jamás fue condenada por mentir”.

Durante los últimos dos años Carlitos fue víctima permanente del hostigamiento de la madre de su hija y, a pesar de sus reclamos ante la justicia, no tuvo respuesta. “El viernes 1º de marzo tuvieron una audiencia por Zoom, donde a mi hermano no se lo dejó hablar. Ella exigía cosas y a mi hermano nunca se lo escuchó” detalló María Elsa Pastoriza Ferro, que explicó que él "denunció la existencia de videos que comprobarían violencia de la madre hacia su hija" pero no los consideraron.

El Final

El miércoles 6 de marzo Carlos y María Elsa Pastoriza Ferro fueron juntos al colegio a dejar a la pequeña, y se encontraron a la madre con un “patovica” que los increpó y los agredió físicamente. Abrumado por la situación que atravesaba y que la Justicia lo ignorara, el domingo 10 de marzo Carlitos tomó la drástica decisión.

"Acá la justicia no escucha a los hombres”, dice María Elsa y denuncia que “hay mucha gente responsable por la muerte de mi hermano”.

Hoy, la familia Pastoriza se enfrenta el juicio por la tenencia de la niña “Estamos pidiendo la tenencia de la bebé, debe estar en manos de la familia del padre" explica la hermana de Carlos, y justifica su pedido de manera contundente “Tengo mucho miedo por la salud física y mental de mi sobrina. Se llevó a mi hermano a la tumba, no quiero que lleve a la nena a tener algún problema de salud. Necesitamos proteger a la bebé, que era por lo que mi hermano estaba luchando, y yo voy a seguir con la lucha, aunque él no esté presente”. (Contexto)