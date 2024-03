Podio para Lucía Cabrera Pipke en el Abierto Argentino de MTB

La biker monteriza, Lucía Cabrera Pipke, tuvo un auspicioso debut en el Abierto Argentino de Mountain Bike que se disputó el fin de semana en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires.

La pedalista corrió el sábado en la modalidad Shorttrack y llegó en quinto lugar en la categoría Élite. Mientras que el domingo, Lucía fue tercera en la modalidad Cross Country.

En este 2024, Lucía ya compite en la categoria Elite, la más importante del Mmountain bike argentino. Si bien es cierto que el año pasado ya lo hacía, pero su categoría principal era Sub 23. "Esta categoría (Elite) me está motivando bastante para seguir entrenando y tomarme todo con mas seriedad, tengo a un equipo que me apoya y un grupo de entrenadores que dan todo para que yo pueda llegar de la mejor manera a las carreras, asi que sera bastante entretenido este año correr", indicó la biker a MONTERIZOS.

Al hablar sobre la carrera, la monteriza manifestó: "El circuito estaba lindo, ibas todo el tiempo a tope sin parar, no te daba descanso, por suerte en la largada pude ya posicionarme tercera de ahi ir mas comoda durante toda la carrera".

Cabrera Pipke, ya piensa en lo que viene que es la fecha del campeonato tucumano en San Pedro de Colalao, en abril y luego en mayo, la segunda fecha del Abierto Argentino de XCO en la provincia de Jujuy.