Javier Milei: “Les pido paciencia; soy economista, no soy mago“

El presidente, Javier Milei, dijo que pronto enviará la nueva versión de la Ley Ómnibus. Además les dejó un mensaje a los argentinos. “Les pido paciencia”, afirmó el jefe de Estado. También reconoció que el 70% de los argentinos siente que está peor pero que, sin embargo, crecieron las expectativas de una mejora económica. Habló del futuro del Pacto del 25 de Mayo y criticó a los que votaron en contra del DNU.

Milei confirmó que “prontamente” llegará la nueva versión de la Ley Ómnibus al Congreso, luego del traspié que tuvo en la Cámara de Diputados. Además elogió el trabajo del ministro del Interior, Guillermo Francos, al frente de la negociaciones con los gobernadores, al calificar su trabajo como “excepcional”.

“Es cierto que el 70% de la gente dice que está peor. Pero cuando asumimos la Presidencia la expectativa llegaba al 20%”, aseguró.

MIlei también admitió que esos números se fueron incrementando con el paso de los meses. “La mayoría de los argentinos ve una luz al final en el camino. La palabra que más ven los argentinos es esperanza -insistió-. Les pido confianza y paciencia”, agregó.

El Presidente enumeró varios indicadores positivos. “Están aumentando los depósitos en dólares dentro del sistema. Pero la solución no es mágica, venimos de 100 años de decadencia. De desastre en materia económica. Soy economista, no soy mago. No se me dio el milagro de la multiplicación de los panes, soy un mortal”, resaltó.