Se presenta un proyecto para homenajear al monterizo Bernabé Aráoz, el gran Prócer tucumano

Cada ciudad narra su historia, vive intensamente su presente y proyecta su futuro. Ello implica conciencia social de quienes cimentaron su realidad, la construcción de la memoria, de espacios y de hechos que articularon su tiempo. Mucho más aun cuando se entrelazan hechos provinciales y nacionales. Por ello, ponemos énfasis en trazar trayectorias, de caudillos y en como una parte de sus elites se apropiaron de ese mismo pasado, tomando como referencia principal a las provincias del norte argentino. Es aquí donde se plantea la relación que constituyo de hecho uno de los desafíos centrales de quienes forjaron las primeras acciones del pasado y terminaron siendo un valorable aporte a la historia de nuestra libertad como país.

Bernabé Aráoz era un líder natural del pueblo tucumano. Fueron a verlo a su casa de la calle Congreso primera cuadra y le pidieron que hablara con Manuel Belgrano, que tenía orden de abandonar Tucumán y retroceder hasta Córdoba. Bernabé se encontró con Belgrano en un paraje al este de la provincia, La Encrucijada. Esa reunión determinó que el jefe del Ejército del Norte -venía en retirada desde Jujuy- desobedeciera al Triunvirato con base en Buenos Aires y se quedara a presentar la batalla que tuvo lugar en nuestra provincia el 24 de septiembre de 1812.

Además, tuvo un destacado y valioso aporte durante las sesiones del Congreso de 1816 y la Declaración de la Independencia y visión de futuro y de modelo de país, al sentar las bases del federalismo en 1820, 33 años antes de la sanción de la Constitución Nacional. Por ello este militar y político argentino es monterizo y además de su aporte a lo antes mencionado a nuestra libertad y emancipación, fue Gobernador y caudillo de nuestra provincia entre 1810 y 1820.

Entendiendo la figura e importancia de este monterizo es que el Legislatura Provincial y ex intendente de Monteros, Francisco "Pancho" Serra, como la Municipalidad de Monteros, a través del actual jefe municipal Francisco "Panchito" Serra (H), tomaron la iniciativa de no tan solo homenajear, sino que también de reivindicar a un verdadero héroe nacional a través de un proyecto de alcance provincial, en donde no tan solo se destaca a esta figura, sino también a los tucumanos y norteños que sumaron con esfuerzo y sangre al proceso de la Independencia Argentina

El proyecto consiste en llevar a cabo las siguientes acciones:

Ley provincial N° 9.716 en su artículo primero, declara al 2024 “Año de Conmemoración del 200° Aniversario del Fallecimiento del General Don Bernabé Aráoz” motivo por el cual la Municipalidad de Monteros realizara durante el año, actividades para revalorizar la historia e identidad del Coronel Mayor Bernabé Aráoz, llevando a cabo propuestas educativas, culturales y artísticas que den relevancia a la figura de este gran héroe.